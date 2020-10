Comunicado do Business Wire :Urban 20

O Urban 20 (U20), um grupo de engajamento do G20, anunciou hoje que está trabalhando para criar um Fundo Global para a Resiliência Urbana, o primeiro desse tipo desenvolvido por cidades para cidades.

Ao comentar o anúncio, Sua Excelência Fahd Al-Rasheed, presidente do U20 e presidente da Comissão Real para a Cidade de Riade, observou: "Temos neste momento a oportunidade de aprender com o impacto causado pela Covid-19 e estudar como desenvolver cidades mais resilientes e ágeis. As cidades do U20 tomaram a iniciativa de desenvolver um fundo para a ação urbana de combate à pandemia e mitigação de futuros impactos urbanos. A meta do fundo é acelerar a transmissão de novos aprendizados e ideias por um futuro mais seguro para todos os habitantes de cidades".

O fundo surge como resposta às descobertas sobre a Covid-19 do Grupo de Trabalho Especial (Special Working Group, SWG) do U20, criado por Riade, que preside o U20 juntamente com as cidades copresidentes Roma e Buenos Aires.

Virginia Raggi, prefeita de Roma, comentou: "O grande desafio de nossa época é a luta contra a pandemia. Esta é uma luta que não envolve apenas recuperar as melhores condições de saúde, Mais do que isso, trata-se de reparar as consequências econômicas da pandemia. As cidades não podem enfrentar tudo isso sozinhas. Elas precisam do apoio dos Estados, mas ao mesmo tempo, é necessário unir recursos e criar novas ferramentas. O Fundo Global para a Resiliência Urbana representa uma forma inteligente de suprir essas necessidades, e o compromisso da próxima presidência italiana do U20 será levar adiante e concretizar essa iniciativa".

O Grupo de Trabalho Especial reuniu mais de 10 cidades membros: Amsterdã, Cidade do México, Esmirna, Helsinque, Houston, Los Angeles, Madri, Rio de Janeiro, São Saulo e Tsuane; e sete parceiros de conhecimento: Universidade da Pensilvânia, Coalition fos Urban Transition, Conselho de Chicago para Assuntos Globais, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Corporação Financeira Internacional (Grupo do Banco Mundial), Agência Francesa de Desenvolvimento e Universidade Gustave Eiffel.

O U20 trabalha atualmente para definir os detalhes e as modalidades do fundo, o que será anunciado até o final do ano.

