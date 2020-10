Catar leva à justiça responsáveis por exames ginecológicos forçados

O Catar anunciou nesta sexta-feira que os responsáveis por ordenar os exames ginecológicos forçados em passageiras no aeroporto de Doha foram levados à justiça, após uma onda de indignação internacional.

Mulheres de 10 voos foram examinadas para tentar encontrar a mãe de um recém-nascido abandonado em um banheiro do aeroporto no dia 2 de outubro.

"Aqueles responsáveis por estas violações e ações ilegais foram levados ao Ministério Público", afirma o governo em um comunicado.

"O primeiro-ministro e o ministro do Interior querem expressar em nome do governo do Estado do Catar as mais sinceras desculpas pelo que algumas passageiras foram obrigadas a passar", completa o texto.

O incidente só foi divulgado esta semana, quando passageiras australianas revelaram o constrangimento.

A Nova Zelândia informou que uma de suas cidadãs estava entre as afetadas e classificou os fatos como "completamente inaceitáveis".

Londres afirmou que duas britânicas também estavam entre as passageiras. Outra fonte afirmou que uma francesa foi examinada.

A Austrália afirmou que 13 cidadãs do país sofreram os "exames espantosos".