PIB da zona euro registra alta histórica de 12,7% no terceiro trimestre

O PIB da zona euro registrou uma alta histórica de 12,7% no terceiro trimestre, depois de uma queda de 11,8% no trimestre anterior por causa da pandemia - anunciou o escritório europeu de estatísticas Eurostat, nesta sexta-feira (30).

Ainda assim, o PIB deste terceiro trimestre ainda é 4,3% inferior ao do mesmo período do ano anterior. Segundo o Eurostat, a inflação da eurozona no mês de outubro voltou a fechar no vermelho, a -0,3%, pelo terceiro mês consecutivo, e a taxa de desemprego se manteve estável, em 8,3%.