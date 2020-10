Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

xA Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, anuncia a nomeação de Mauricio Vergara como Presidente e Diretor de Operações (COO) da PATRÓN. Um veterano da Bacardi há sete anos, Vergara tem um histórico diversificado, atuando em posições de liderança em marketing, administração comercial e geral em mercados maduros e emergentes. Vergara se subordinará ao CEO Mahesh Madhavan e integrará a equipe de liderança global da empresa.

Mais recentemente, Vergara atuou como Diretor Executivo da Bacardi-Martini Austrália e Nova Zelândia, ao mesmo tempo em que liderou a integração internacional da PATRÓNapós a aquisição da Patrón Spirits International AG e sua marca PATRÓN® pela Bacardi em 2018.

"A tequila é uma das categorias de crescimento mais rápido e mais atraentes na indústria de destilados, e PATRÓN é o líder de mercado no espaço superpremium", disse Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited. "Mauricio é um líder altamente colaborativo e inovador com um impressionante histórico de sucesso em várias disciplinas, marcas e mercados. Em sua nova função, ele trabalhará em estreita colaboração com nossos líderes regionais e equipes de marca e operações para acelerar o crescimento no bem estabelecido mercado dos EUA, enquanto lidera a expansão internacional, onde os consumidores estão começando a descobrir e amar a tequila premium."

Desde que ingressou na Bacardi, uma empresa familiar em 2013, a carreira de Vergara na Bacardi abrangeu o mundo, da Cidade do México a Miami, Londres, Sydney e Bermudas. Suas funções incluem liderar BACARDÍ e GREY GOOSE globalmente, administrar negócios comerciais na América Latina e nos EUA e liderar equipes comerciais e de marketing de clientes globais.

"A PATRÓN criou o mercado de tequila ultrapremium quando foi lançada em 1989 e tenho a honra de desempenhar um papel impulsionador do crescimento da categoria e da marca em novos mercados em todo o mundo, bem como continuar a fortalecer nossa posição de liderança nos Estados Unidos." disse Vergara. "Tendo crescido no México, esta é uma oportunidade especialmente emocionante com uma marca que há muito amo e admiro por sua autenticidade, qualidade e integridade. A PATRÓN é 'simplesmente perfeito' - uma tequila que permanece feita à mão e comprometida com a perfeição em cada passo do caminho."

Mauricio trabalhará em estreita colaboração com Kathy Parker, que ingressou na empresa no início deste ano como Presidente e CMO da PATRÓN e GREY GOOSE para conduzir a estratégia comercial para construir a marca PATRÓN a longo prazo nos principais mercados globais. Ele também fará parceria com o vice-presidente sênior de operações globais, Jean-Marc Lambert, para garantir a cadeia de suprimentos tranquila das marcas PATRÓN em todo o mundo. Vergara também supervisionará diretamente a expansão e o gerenciamento da casa da marca Hacienda PATRÓN, localizada em Atotonilco el Alto, nas terras altas de Jalisco, a principal região de tequila do México.

Nesta nova função, Mauricio retorna à sede global da empresa nas Bermudas, dependendo da autorização da Autoridade de Imigração das Bermudas. Ele também passará uma temporada na Suíça, na sede da PATRÓN.

