Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder global em soluções de identidade e segurança e fornecedora número um de carteiras de motorista nos EUA, anunciou hoje o desenvolvimento de uma solução 'Converged Card' em parceria com a Mastercard, permitindo que os titulares de cartões façam compras com segurança para itens essenciais do dia a dia. A solução ajudará a trazer mais pessoas à economia formal nos EUA que atualmente têm acesso limitado ou nenhum acesso a serviços financeiros.

Converged Card1 é uma carteira de motorista emitida pelo estado ou uma identificação com uma credencial de pagamento. Este cartão ou aplicativo digital irá oferecer suporte a programas subsidiados pelo estado, incluindo seguro-desemprego, assistência a moradia e serviços públicos e reembolso de impostos, permitindo que o governo alcance automaticamente as pessoas que precisam de financiamento mediante o setor público mais rápido do que com um cheque em papel.

"Este cartão abordará as questões fundamentais da inclusão financeira, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços financeiros através de um cartão pré-pago, de forma acessível e oportuna, o que criará um processo novo e aprimorado para desembolsar fundos do governo estadual", disse Megan Heinze, presidente de Instituições Financeiras para América do Norte da IDEMIA, que fez o anúncio hoje em um discurso na MoneyFest.

"À medida que a transformação digital muda o modo como vivemos e interagimos uns com os outros, nossa meta comum é construir soluções que garantam que todos os consumidores recebam fundos e façam pagamentos de uma forma que atenda às suas necessidades financeiras específicas", disse Kathleen Tobin, Chefe de Parcerias Estratégicas Globais na IDEMIA.

"A Mastercard tem o orgulho de apoiar a solução 'Converged Card' com nosso parceria de confiança IDEMIA", disse Miguel Gamiño Jr., Vice-Presidente Executivo de Parcerias Empresariais 'Global Cities' na Mastercard. "Esta solução Converged Card é o resultado da parceria estratégica da Mastercard com a IDEMIA, estabelecido em 2018 através da City Possible, uma rede exclusiva para co-desenvolvimento urbano. A City Possible permite que os membros utilizem a experiência e os recursos coletivos de todas as partes interessadas para dimensionar soluções inovadoras que atendam aos desafios mundiais urgentes. Nos últimos dois anos, temos cooperado para desenvolver soluções que possibilitem a inclusão financeira em todo o mundo."

A IDEMIA, que já trabalha com mais de 75% dos estados nos EUA para fornecer carteiras de habilitação físicas, está atualmente trabalhando com vários estados em uma carteira de habilitação digital que poderá funcionar da mesma maneira que o 'Converged Card' físico.

"Com a IDEMIA e a Mastercard em parceria, acreditamos que os recursos de um cartão multifuncional com pagamento e identificações combinados aumentarão em importância devido à demanda de colocar fundos nas mãos dos consumidores de forma rápida e fácil, sem comprometer a segurança", disse Matt Thompson, Vice-Presidente Sênior de Identidade Civil para América do Norte na IDEMIA. "Estamos conversando com vários líderes estaduais interessados na oportunidade de fornecer este tipo de solução a seus residentes."

"Vemos uma grande oportunidade para a convergência de identidade e finanças", disse Eric Jorgensen, Diretor da Divisão de Veículos Motorizados do Arizona. "Esta solução cria um modo fácil de nossos cidadãos acessarem serviços financeiros para receber pagamentos, incluindo benefícios de seguro-desemprego e restituições de impostos, ou para fazer pagamentos, incluindo taxas de registro de veículos, impostos de renda e taxas de licenciamento profissional. Isto cria um ambiente mais seguro aos cidadãos e para o estado, pois podemos confirmar que os pagamentos estão indo a clientes reais e elegíveis. Somos gratos às parcerias da IDEMIA e Mastercard, com as quais podemos trabalhar para fornecer a nossos cidadãos estas inovações de impacto."

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

