As vendas do iPhone diminuíram no terceiro trimestre do exercício fiscal 2019/20 da Apple e as ações da gigante da informática caíam nas operações eletrônicas fora da hora de operação em Wall Street nesta quinta-feira (29).

O iPhone, carro-chefe da companhia, gerou vendas da ordem de 26,4 bilhões de dólares - uma queda de mais de 20% com relação ao mesmo período do ano passado.

As ações da Apple operavam em baixa de 4% por volta das 20H40 GMT (17h40 de Brasília).