A Amazon se beneficiou do crescimento do comércio online no terceiro trimestre, impulsionado pela pandemia do novo coronavírus, e seu lucro líquido triplicou com relação ao mesmo período do ano passado, a 6,3 bilhões de dólares.

O volume de negócios da gigante do comércio eletrônico, que gerou 400.000 empregos desde o começo do ano em todo o mundo, disparou 37% no terceiro trimestre, a US$ 96,1 bilhões, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira (29), após o fechamento do mercado.