Comunicado do Business Wire :Clarity AI

A Clarity AI anunciou hoje que fechou uma rodada de financiamento de US$ 15 milhões liderada pela Deutsche Börse AG e o coinvestidor Mundi Ventures. A Clarity AI capacita os investidores no gerenciamento do impacto de seus portfólios através de uma plataforma de tecnologia proprietária que tira proveito do big data e do aprendizado de máquina para avaliar a sustentabilidade para todas as partes interessadas da sociedade.

"Nosso objetivo é simples: medir o impacto das empresas em nossa sociedade e planeta", disse Rebeca Minguela, fundadora e CEO da Clarity AI. "Os investidores que tentam avaliar o impacto enfrentam dados fragmentados e não confiáveis, definições subjetivas inconsistentes e falta de padrões e ferramentas para uma análise abrangente. Historicamente, é muito difícil e consome muitos recursos para obter informações precisas e transparentes. Clarity AI oferece uma solução para isso."

Desde sua fundação em 2017, a Clarity AI atraiu uma rede de clientes que representa mais de US$ 3 trilhões em ativos e financiamento de investidores, incluindo a Kibo Ventures, Founders Fund, Seaya Ventures e Matthew Freud. A empresa criou a plataforma de tecnologia mais confiável em impacto social e ambiental, com mais de 30.000 empresas, 198 países, 187 governos locais e mais de 200.000 fundos. A empresa utiliza tecnologia e algoritmos proprietários para produzir avaliações transparentes a investidores, que são as mais consistentes e abrangentes disponíveis.

O mercado de "Investimento Sustentável" (Sustainable Investment) cresceu 34% nos últimos dois anos e agora representa um terço do total de ativos globais sob gestão (AUM) - $ 30,7 trilhões (de um total de US$ 79,2 trilhões).1 Este crescimento rápido ocorre quando a pesquisa mostra que 81% dos investidores desejam entender melhor e melhorar o desempenho de impacto de seus investimentos, com a geração do milênio (em particular), exigindo maior transparência do impacto social em seus portfólios.2

Nos últimos seis meses, a Clarity AI viu um aumento significativo na demanda por seus serviços, incluindo a contratação de clientes com oito vezes os ativos sob gestão do período anterior.

Minguela acrescentou: "O ano de 2020 viu extraordinária volatilidade e incerteza - desde a COVID-19 até os protestos por justiça social. Nunca foi tão importante para os investidores ter informações precisas sobre o verdadeiro impacto das empresas nas quais depositam sua confiança e dinheiro. É por isso que vamos expandir os nossos negócios para permitir que os investidores identifiquem e apoiem as empresas que ajudam a solucionar os maiores desafios da sociedade".

O investimento de US$ 15 milhões possibilitará a realização dos planos de expansão sustentável da Clarity AI, incluindo o aumento do investimento em tecnologia proprietária e a IA (Inteligência Artificial), assim como a integração com as maiores plataformas de serviços financeiros do mundo. Esta abordagem tornará ainda mais rápido e fácil para investidores e corporações analisar e relatar sobre a sustentabilidade e impacto.

A Deutsche Börse AG liderou a rodada de financiamento, destacando a forte sintonia da oferta de produtos da Clarity AI com a presença em expansão da Deutsche Börse no espaço de sustentabilidade e a importância de acelerar o crescimento de um Impacto com foco na Europa e plataforma de tecnologia ESG. A Clarity AI e a Deutsche Börse também exploram as potenciais oportunidades de colaboração em várias áreas de negócios da Deutsche Börse, incluindo a Qontigo, fornecedora com liderança em índices e análises.

Sebastian Ceria, CEO da Qontigo, disse: "Esta parceria reflete o nosso compromisso mútuo com o aprimoramento contínuo do investimento sustentável e com a aplicação da tecnologia mais recente em busca desse objetivo. Ficamos muito impressionados com a visão de Rebeca e sua equipe para a Clarity AI e a plataforma de tecnologia avançada que criaram. Estamos entusiasmados fazer parte de uma parceria que coloca o impacto no cerne do investimento."

A Clarity AI recebeu amplo reconhecimento por seu impacto positivo e abordagem inovadora, incluindo ser selecionada como Pioneira em Tecnologia em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial e receber prêmios do Harvard Innovation Lab e financiamento do Horizon 2020, o programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia.

Fim

NOTA AOS EDITORES

SOBRE A CLARITY AI

Clarity AIé uma empresa global de fintech que capacita os investidores a gerenciar o impacto de seus portfólios com o uso de uma plataforma de tecnologia proprietária que tira proveito do big data e aprendizado de máquina para avaliar a sustentabilidade para todas as partes interessadas da sociedade. Fundada em 2017 por Rebeca Minguela, a Clarity AI tem escritórios nos EUA, Reino Unido e Espanha e uma rede de clientes com mais de US$ 3T em ativos sob gestão (AUM). A empresa tem uma equipe de mais de 100 especialistas em tecnologia, sustentabilidade e pesquisa com experiência coletiva de organizações, empresas e instituições de pesquisa líderes, incluindo NASA, Banco Mundial, Google, Netflix, McKinsey & Company, Morgan Stanley, JP Morgan, Harvard, MIT e mais.

Rebeca Minguela é a fundadora e CEO da Clarity AI. Anteriormente, ela liderou o Programa de Transformação Digital Global no Banco Santander depois de fundar e liderar o Blink Booking, um aplicativo de reserva de vagas em hotéis de última hora adquirido pela Groupon em 2013, uma empresa onde ela assumiu o cargo de diretora sênior de Produto e Tecnologia depois disso. Rebeca também trabalhou na Bain Capital Private Equity, Boston Consulting Group, Agência Aeroespacial Alemã, Siemens e IBM. Ela possui um MBA com distinção pela Harvard Business School e ganhou vários prêmios, incluindo o Top 25 Women Leaders in Financial Technology (As 25 mulheres líderes em tecnologia financeira) em 2019 e 2020, Young Global Leader (Jovem Líder Global) pelo Fórum Econômico Mundial em 2017 e European Young Leader (Jovem Líder Europeu) em 2018.

Para mais informações, acesse https://clarity.ai/

SOBRE A DEUTSCHE BÖRSE

Como uma empresa de intercâmbio internacional e provedora de infraestrutura de mercado inovador, o Deutsche Börse Group garante mercados caracterizados por integridade, transparência e estabilidade. Com sua grande diversidade de produtos, serviços e tecnologias, o Grupo organiza mercados seguros e eficientes para economias sustentáveis.

As suas áreas de negócio estendem-se por toda a cadeia de valor no mercado de câmbio, incluindo a admissão, negociação e compensação, e custódia de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros, a divulgação de dados de mercado, assim como a gestão de colaterais e liquidez. Como uma empresa de tecnologia, o Grupo desenvolve soluções de TI inovadoras e oferece sistemas de TI no mundo inteiro.

Com cerca de 6.000 funcionários, o Grupo tem sua sede no centro financeiro de Frankfurt/Rhine-Main, assim como uma forte presença global em 38 locais como Luxemburgo, Praga, Londres, Nova York, Chicago, Hong Kong, Cingapura, Pequim, Tóquio e Sydney.

SOBRE A ALMA MUNDI VENTURES

Alma Mundi é um fundo de capital de risco que investe em tecnologia B2B e startups de Insurtech na Europa, Estados Unidos e Israel. Os investimentos variam desde o início da Seed (investimento semente) e Série A até a Série B e estágios posteriores. A sede fica em Madrid com escritórios em Barcelona, Londres e Tel Aviv. O portfólio inclui startups em Londres, Paris, Amsterdã, Berlim, Tel Aviv, São Francisco e Nova York. Eles agregam valor aos empreendedores ao alavancar seus LPs (Limited Partner, ou Parceiro Limitado), principais seguradoras europeias e uma rede global, chamada Mundi Club, que reúne mais de 750 executivos de nível C em mais de 50 cidades no mundo inteiro.

1 Global Asset Management 2018: The Digital Metamorphosis, https://www.bcg.com/publications/2018/global-asset-management-2018-digital-metamorphosis; Global Sustainable Investment Alliance: 2018 Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf

2Harvard Law School Forum on Corporate Governance: Institutional Investor Survey 2020, https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/25/institutional-investor-survey-2020/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201029006248/pt/

The One Nine Three Group Stuart Davis Stuart.davis@the193.com +44 7808 611 048

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.