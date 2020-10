Naufrágio de migrantes causou 'ao menos 140 mortes' na costa do Senegal semana passada

"Ao menos 140 pessoas" morreram no naufrágio de uma embarcação de migrantes na semana passada na costa do Senegal, a pior catástrofe deste tipo em 2020, informou nesta quinta-feira (29) a Organização internacional para as Migrações (OIM).

"Ao menos 140 pessoas se afogaram depois que sua embarcação, que transportava cerca de 200 pessoas, afundou na costa do Senegal", indicou a OIM em seu comunicado.

As autoridades senegalesas anunciaram um saldo de ao menos 10 mortos e cerca de 60 migrantes resgatados, embora não tenha fornecido o número de pessoas que estavam a bordo.