Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua sua expansão no Caribe por meio de um Acordo de Colaboração com a empresa de contabilidade de serviço completo Lanns-Monish & Associates, agregando dimensão à presença da organização em St. Kitts e Nevis.

Fundada em 1991, a empresa com sede em Basseterre é dirigida pela fundadora e diretora administrativa do escritório, Marcella Lanns-Monish. A equipe de dez profissionais presta serviços tributários e contábeis a clientes nacionais e internacionais, incluindo assessoria empresarial, reestruturação societária, compliance tributário, folha de pagamento e assessoria de risco. Além disso, prestam serviços a uma variedade de setores incluindo hospitalidade, turismo, manufatura e setor público.

"A dedicação e orientação da nossa equipe para oferecer aos clientes o melhor atendimento ajudou a nos tornar líderes em nossas áreas de atuação", comentou Marcella. "Essa colaboração nos permitirá levar nosso atendimento ao cliente a um patamar superior e ampliar nosso alcance em termos mais gerais. Estamos entusiasmados em trabalhar em conjunto com as firmas-membro e colaboradoras da Andersen, tanto local quanto internacionalmente."

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "Estamos expandindo rapidamente no Caribe e com escritórios jurídicos e tributários realmente de alta qualidade. Ao continuarmos a expandir rapidamente nesta região, nos unindo a indivíduos de mesma opinião, assegura que estaremos ainda melhor equipados para oferecer globalmente serviços transparentes. Nossa colaboração com Lanns-Monish, junto com nossa recente adição do HazelAlleyne Law Firm, nos dá cobertura total em St. Kitts e Nevis, e é outro elo fundamental na expansão de nossa organização na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 211 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

