Governo boliviano não convidará Maduro para posse de Arce

O atual governo da Bolívia, chefiado pela interina Jeanine Áñez, não convidará o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para a posse do novo presidente Luis Arce no dia 8 de novembro, informou nesta quinta-feira a chancelaria.

"O Ministério das Relações Exteriores não convidará Nicolás Maduro para os atos de transmissão de comando, já que o Estado Plurinacional da Bolívia reconhece o Governo do presidente em exercício Juan Guaidó como governo legítimo da Venezuela", afirmou o ministério em nota.

O governo Áñez baixou um decreto para organizar os atos de posse do governo ao esquerdista Arce, vencedor das eleições gerais do último dia 18 deste mês.

Segundo a chancelaria, o governo eleito manifestou o desejo de convidar Maduro e o ex-presidente Evo Morales para as cerimônias de La Paz, mas que "não fará esses convites".

O governo de transição boliviano, empossado apenas em novembro de 2019, após a renúncia do esquerdista Morales à presidência, rompeu relações com a Venezuela, que foram muito estreitas durante os 14 anos de renúncia do governo.