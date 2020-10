EUA: PIB registra crescimento recorde de 33,1% no terceiro trimestre

A economia americana registrou uma recuperação no terceiro trimestre, com um crescimento de 33,1% do Produto Interno Bruto (PIB), após a queda expressiva do período entre abril e junho, anunciou o Departamento do Comércio.

Depois que a crise provocada pela pandemia devastou a atividade econômica no segundo trimestre, com uma queda de 31,4% do PIB, o país inicia a recuperação.

O cálculo utilizado para este indicador projeta os resultados de um trimestre em 12 meses, mas na comparação do período com o mesmo trimestre de 2019, o PIB registrou uma contração de 2,9%.