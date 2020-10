Ao menos 21 mortos pelo tufão Molave no Vietnã

Ao menos 21 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas nesta quinta-feira (29) após a passagem do tufão Molave pelo centro do Vietnã, que provocou um dos piores deslizamentos de terra e danos no país nos últimos anos.

A tempestade destruiu a área na quarta-feira, provocando chuvas intensas em uma região já afetada por semanas de inundações.

Nesta quinta-feira, centenas de socorristas se esforçavam para encontrar os sobreviventes nos locais onde houve deslizamento de terra, mas sua tarefa foi prejudicada devido às densas camadas de barro e às árvores derrubadas.

Na costa central do sul do país, 19 corpos foram retirados do barro em três aldeias da província de Quang Nam, informou a imprensa oficial. As autoridades afirmaram que havia provavelmente outras 45 pessoas soterradas.

Os militares também usaram escavadeiras para melhorar o acesso a duas das aldeias afetadas.

Outras duas pessoas morreram antes, quando tentavam proteger suas casas do tufão, a quarta tempestade que atinge o Vietnã neste mês.

As autoridades retiraram 375.000 pessoas antes da chegada do tufão Molave, ordenaram o fechamento das escolas e praias e cancelaram vários voos.

O tufão tocou o solo no sul da cidade costeira de Danang, acompanhado de ventos que sopravam a 145 km/h, antes de transformar-se nesta quinta-feira em uma tempestade tropical.

Segundo a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, quase 90.000 casas foram destruídas.