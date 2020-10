Saudita é detido após ataque contra guarda do consulado francês em Jidá

Um saudita feriu um guarda em um ataque com faca no consulado francês em Jidá nesta quinta-feira, após o qual foi imediatamente detido, informaram a mídia estatal e a embaixada francesa.

"O atacante foi detido pelas forças de segurança sauditas imediatamente após o ataque. O guarda foi levado ao hospital e sua vida não está em perigo", disse a embaixada em um comunicado.

A polícia da província de Meca, onde Jida está localizada, disse que o agressor era saudita, mas não especificou a nacionalidade do guarda, que teria sofrido ferimentos leves.

A embaixada da França em Riad condenou veementemente o ataque e instou seus cidadãos na Arábia Saudita a exercerem "máxima vigilância".

Nem as autoridades sauditas nem a embaixada francesa mencionaram os motivos do ataque. No entanto, isso ocorre em meio à crescente raiva no Oriente Médio pelas declarações do presidente francês Emmanuel Macron de que seu país não "renunciará às charges" retratando o profeta Maomé, o que desencadeou um boicote a produtos franceses no mundo árabe.

Nesta quinta-feira, os muçulmanos de todo o mundo celebram o nascimento do profeta Maomé.