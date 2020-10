Telefónica perde 160 milhões de euros no terceiro trimestre por pandemia e Argentina

O grupo espanhol Telefónica registrou perdas de 160 milhões de euros no terceiro trimestre devido ao impacto da pandemia de covid-19, a deterioração dos negócios na Argentina e a desvalorização das moedas latino-americanas.

Nos primeiros nove meses de 2020, o lucro líquido caiu 60%, para 671 milhões de euros.

O efeito da pandemia na atividade do grupo traduziu-se em uma diminuição das assinaturas, vendas de aparelhos telefônicos e custos de roaming, indica o grupo, ressaltando ainda que neste último período "se observa uma melhora no que diz respeito ao trimestre anterior", principalmente na venda de aparelhos.

O volume de negócios caiu 12% no terceiro trimestre para 10,46 bilhões de euros e 10% desde o início do ano para 32,16 bilhões de euros (cerca de 37,8 bilhões de dólares).

Os mercados mais afetados pelo vírus são América Latina e Espanha, seguidos de Brasil e Reino Unido, enquanto o efeito na Alemanha foi limitado.

As contas do grupo são afetadas pela desvalorização das moedas latino-americanas em relação ao euro, também consequência da volatilidade econômica provocada pela pandemia.

Este fenômeno teve um impacto negativo de 358 milhões de euros no resultado operacional antes das amortizações (OIBDA), de acordo com o comunicado.

Além disso, os resultados também são prejudicados pela deterioração do mercado argentino, que, segundo a Telefónica, representa uma queda de 785 milhões de euros no OIBDA.

Ao longo do terceiro trimestre, a multinacional espanhola começou a ativar sua rede 5G no Reino Unido, na Espanha, no Brasil e na Alemanha.