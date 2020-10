AB InBev registra forte queda do lucro líquido no 3º trimestre

O grupo de capital belga e brasileiro AB InBev, número um mundial do setor de cervejas, registrou no terceiro trimestre uma queda de um terço do lucro líquido, a 1,58 bilhão de dólares, devido às consequências persistentes da pandemia de covid-19.

"Apesar de anteciparmos um resultado melhor no segundo semestre na comparação com o primeiro, o contexto continua instável, em particular porque alguns governos prolongam as medidas restritivas em vários mercados", afirmou o grupo em comunicado.

No terceiro trimestre do ano passado, o lucro líquido foi de US$ 2,14 bilhões.

O grupo AB InBev, conhecido pelas marcas Budwiser, Stella Artois e Corona, entre outras, registrou um aumento da atividade no período de julho a setembro, verão no hemisfério norte.

"Os consumidores se adaptaram rapidamente à nova realidade e optaram por consumir em casa e às compras no comércio eletrônico", indicou a empresa.

As vendas de cerveja aumentaram 2,6% "apesar do contexto mundial de restrições permanentes", que afetam bares, restaurantes e hotéis.

Apesar de um aumento das vendas de cerveja, o grupo registrou uma queda de 2,7% do faturamento, a 12,82 bilhões de dólares no terceiro trimestre, devido à queda nas vendas de outras bebidas.

O excedente operacional bruto caiu levemente (-0,8%), a 4,89 bilhões de dólares.

Nos primeiros meses do ano, o lucro líquido diminuiu quase 77%, a 1,65 bilhão de dólares, contra 7,12 bilhões no mesmo período de de 2019.

O faturamento caiu 6,8%, a 34,11 bilhões de dólares.

No ano de 2019, AB InBev teve lucro de US$ 8,09 bilhões.