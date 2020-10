Comunicado do Business Wire :Eagle Eye Networks

A Eagle Eye Networks, líder global em vigilância por vídeo em nuvem, captou US$ 40 milhões em financiamento do tipo Série E da firma de capital de risco Accel (Facebook, Spotify, DocuSign) para continuar seu crescimento e expandir sua liderança em tecnologia. A Eagle Eye está potencializando a inteligência artificial (IA) em sua verdadeira plataforma em nuvem para remodelar dramaticamente a vigilância por vídeo e melhorar a segurança, proteção, operações e atendimento ao cliente para empresas em todo o mundo.

Os sistemas de vigilância por vídeo atuais têm características múltiplas, tais como detecção e análise padrão. Entretanto, esses sistemas requerem tanto o monitoramento monótono ou uma análise manual meticulosa após cada evento acionado para extrair informações úteis. Similarmente, análises de operações de negócios ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento.

"Há uma tremenda oportunidade de potencializar a IA e alterar a própria essência da vigilância por vídeo", disse Dean Drako, fundador e diretor executivo da Eagle Eye Networks. "A Eagle Eye Networks tem agora os meios e a tecnologia para permitir a vigilância por vídeo em nuvem para transformar como empresas administram as operações de segurança e de negócios, da mesma forma que veículos autônomos e elétricos estão transformando o transporte.

"Finalmente, a vigilância por vídeo em nuvem inteligente com privacidade apropriada e proteções de cibersegurança tornará negócios e comunidades mais seguras, por exemplo: detecção de perigos tais como armas, condução errática, roubos ativos e acidentes de trânsito. Além disso", prosseguiu Drako, "as empresas irão analisar seus serviços ao cliente e operações de varejo para oferecer uma experiência ao cliente bem mais significativa, e fabricantes oferecerão produtos de mais alta qualidade, de uma maneira mais segura e mais oportuna com IA em vídeo".

Sameer Gandhi, sócio da Accel, acrescentou, "A Eagle Eye Networks iniciou a mudança do setor de vigilância por vídeo para a nuvem, e aplicações de IA promoverão a próxima transformação do setor. A Eagle Eye encontra-se na posição de liderança para fazer com que isso aconteça. Sua verdadeira tecnologia em nuvem coloca a Eagle Eye em uma posição exclusiva para instantaneamente implementar novos avanços analíticos. O histórico de Dean Drako, comprovado com a Eagle Eye e anteriormente como fundador da Barracuda Networks, já fala por si próprio".

VMS em Nuvem da Eagle Eye Networks

O Sistema de Gestão de Vídeo em Nuvem (Video Management System, VMS) da Eagle Eye é uma solução inteligente de vigilância por vídeo em nuvem, especialmente construído para ajudar empresas a melhorar a segurança, proteção, operações, e atendimento ao cliente enquanto economiza dinheiro. Dezenas de milhares de empresas em mais de 90 países em todo o mundo mudaram sua vigilância por vídeo para a nuvem com o VMS da Eagle Eye. Clientes, incluindo residências de multifamílias, cidades inteligentes, escolas, hospitais, hotéis, logística, restaurantes e lojas de varejo confiam na Eagle Eye para inteligência de negócios acionáveis e segurança proativa.

O VMS em Nuvem da Eagle Eye oferece gestão central abrangente, confiabilidade e redundância de nuvem, economia e uma plataforma de vídeo API aberta que oferece uma diversidade de integrações de terceiros. Clientes apreciam o design de segurança cibernética inerente da Eagle Eye e extensiva criptografia por vídeo para proteger seus dados e privacidade. O VMS em Nuvem da Eagle Eye trabalha com milhares de câmeras industriais e não requerem clientes para "remoção e substituição" de sua infraestrutura existente.

A Eagle Eye Networks, juntamente com sua parceira, Brivo, oferecem uma solução para vigilância por vídeo em nuvem e controle de acesso à instalação. Brivo é a líder mundial em controle de acesso de instalação em nuvem. A API da Eagle Eye permite uma integração perfeita com parceiras como a Brivo e outras tornando o VMS em Nuvem da Eagle Eye a única plataforma robusta o suficiente para empoderar o futuro da vigilância por vídeo.

"Em mais de duas décadas no setor de vigilância por vídeo, tenho ouvido pessoas falarem sobre a revolução do mercado levando-o a um outro patamar, mas apenas a Eagle Eye Networks conseguiu cumprir essa promessa", acrescentou John E. Mack III, vice-presidente executivo, cochefe de atividades bancárias de investimento da Imperial Capital. "Enquanto a visão da Eagle Eye Networks como a primeira solução nativa em nuvem foi anteriormente atraente, as mudanças que 2020 trouxe pelas interrupções de negócios relacionadas à COVID-19 tornaram os produtos e serviços da Eagle Eye ainda mais desejados. O foco da Eagle Eye no cliente e o compromisso para inovação criam a fundação que fez de sua oferta aprimorada de nuvem e IA para vigilância por vídeo um foco para executivos específicos da segurança e diretores afins.

SOBRE A EAGLE EYE NETWORKS

Fundada em 2012, a Eagle Eye Networks, Inc., é a número 1 em vigilância por vídeo em nuvem globalmente, abordando as necessidades de organizações, empresas de alarme, integradores de segurança, cidades e indivíduos. As soluções gerenciadas totalmente em nuvem da Eagle Eye oferecem registro no local e em nuvem, segurança a nível bancário e criptografia e amplo suporte análogo e suporte de câmera digital - todos acessados via internet ou aplicações móveis. Empresas de todos os portes e tipos utilizam as soluções Eagle Eye para otimização operacional e segurança. Todos os produtos da Eagle Eye se beneficiam da plataforma de desenvolvimento RESTful API fácil de usar da Eagle Eye e Big Data Video Framework?, que permitem indexação, busca, e análise de vídeo ao vivo e arquivado. A API por vídeo aberta da Eagle Eye tem sido adotada amplamente para integração no monitoramento de alarme, análise de terceiros, painéis de segurança, e integrações de sistema de ponto de venda.

A Eagle Eye vende seus produtos através de revendedores e parceiras de instalação autorizadas globais. Sediada em Austin, Texas, EUA, a Eagle Eye tem escritórios na Europa e Ásia-Pacífico. Para mais informações, visite www.een.com ou ligue para +1-512-473-0500 (EU), +31 (0) 20 26 10 460 (EMEA) ou +81-3-6868-5527 (JP).

SOBRE A ACCEL

A Accel é uma empresa de capital de risco que vem a ser a primeira parceira de equipes excepcionais em todo o mundo, da criação a todas as fases de crescimento de empresa privada. Atlassian, Braintree, Cloudera, Crowdstrike, DJI, DocuSign, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Jet, Pillpack, Qualtrics, Slack, Spotify, Supercell, Tenable, UiPath, e Venmo estão entre as empresas que a Accel tem respaldado durante os últimos 35 anos. Ajudamos empreendedores ambiciosos a construir empresas icônicas globais. Para saber mais, visite www.accel.com ou www.twitter.com/accel.

