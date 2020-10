Comunicado do Business Wire :MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TÓQUIO: 2264) (doravante, "Morinaga Milk") por meio deste anuncia que sua subsidiária MILEI GmbH (doravante, "MILEI"), que tem a maior fatia* do mercado global em termos de volume de produção do ingrediente funcional lactoferrina, aumentará mais do que o dobro de sua capacidade de produção com o objetivo de aumentar sua produção de lactoferrina. * Segundo dados de 2019 divulgados pela Absolute Reports

Powdered lactoferrin (Photo: Morinaga Milk)

1. Visão geral

(1) Localização: Kemptener Strasse 91, 88299 Leutkirch, Alemanha (2) Produto fabricado: lactoferrina (3) Investimento total: EUR 15.000.000 (aprox. JPY 1,8 bilhões *) * Supondo uma taxa de câmbio de 120 ienes para um euro (4) Capacidade de produção: aproximadamente 170 toneladas (mais que o dobro do ano fiscal de 2019) (5) Lançamento das operações: abril de 2021 (planejado)

2. Antecedentes e propósito

Como ingrediente funcional para fórmulas infantis, suplementos e outros alimentos, a demanda por lactoferrina vem crescendo principalmente nos países ocidentais e na Ásia. Considerando a crescente atenção à saúde e nutrição, espera-se que a demanda por lactoferrina como ingrediente funcional com valor para a saúde cresça a longo prazo globalmente. O Morinaga Milk Group considera a lactoferrina um importante ingrediente funcional para apoiar a saúde e nutrição das pessoas em todo o mundo e vem conduzido pesquisas fundamentais e buscando aplicações comerciais por mais de seis décadas. O Morinaga Milk Group tem como objetivo aumentar as vendas de seus próprios produtos relacionados à lactoferrina com capacidade de produção em expansão na MILEI, e responderá de forma flexível à demanda crescente de longo prazo de lactoferrina. Com a maior participação na produção de lactoferrina, o Morinaga Milk Group aumentará a produção de MILEI e contribuirá para o bem-estar das pessoas.

3. Efeito nos resultados financeiros

O investimento não afetará os resultados financeiros do ano fiscal encerrando em 31 de março de 2021.

[Informação de referência]

MILEI GmbH

A MILEI está sediada na cidade de Leutkirch, no sul da Alemanha, onde suas instalações de produção estão localizadas. Fundada em 1972, a MILEI tem uma história de quase cinco décadas desde o início da produção em 1975. A MILEI oferece lactoferrina, concentrado de proteína de soro de leite, lactose e outros ingredientes lácteos principalmente na Europa e na Ásia. Muitas empresas, incluindo fabricantes globais de alimentos, usam ingredientes da MILEI para fórmulas infantis, nutrição esportiva e outros. Sob a estratégia global da Morinaga Milk, a MILEI desempenha um papel importante no suporte à produção e venda de ingredientes para fórmulas infantis, suplementos e outros.

Lactoferrina

Presente na maioria das secreções exócrinas, como leite materno e saliva de humanos e de outros mamíferos, a lactoferrina é um componente com uma ampla gama de funções fisiológicas. A alta quantidade de lactoferrina encontrada no leite materno humano, especialmente no colostro, é considerada uma fonte de benefícios importantes e protetores para os recém-nascidos. Descoberta por cientistas dinamarqueses em 1939, a lactoferrina, como um ingrediente funcional notável, tem sido intensamente pesquisada por cientistas em todo o mundo, como mostrado pelo número crescente de estudos no gráfico (Figura 1). Prestando muita atenção ao fato de que a lactoferrina é altamente abundante no colostro, a Morinaga Milk tem concentrado seus esforços de pesquisa na lactoferrina em longo prazo para desenvolver fórmulas infantis que se assemelham muito ao leite materno. Desde sua publicação inicial de um artigo de pesquisa sobre lactoferrina em 1963, Morinaga Milk tem relatado seus benefícios por meio de fóruns acadêmicos, conferências e publicações.

Divisão internacional, Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Yoshihiko Ushida Tamami Shibata TEL: +81-3-3798-0152 E-mail: interntl@morinagamilk.co.jp https://www.morinagamilk.co.jp/english/ https://www.milei.de (MILEI GmbH Website)

