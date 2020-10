Apple desenvolve mecanismo de busca para competir com o Google

A Apple acelerou os esforços para desenvolver seu próprio mecanismo de busca, o que permitiria à fabricante do iPhone oferecer uma alternativa ao Google, de acordo com o jornal Financial Times.

A reportagem, que cita fontes sem identificação, afirma que sinais de uma tecnologia de motor de busca começaram a aparecer no sistema operacional iOS 14, da Apple.

Enquanto isso, aumenta o escrutínio dos reguladores antitruste, que processaram o Google nos Estados Unidos por sua posição dominante na tecnologia de busca.

Como parte da ação, o Departamento de Justiça americano observou que o Google paga bilhões de dólares à Apple para ser o principal mecanismo de busca nos dispositivos com iOS.

A Apple não respondeu de imediato a uma consulta da AFP. Reportagens anteriores indicaram que a empresa havia iniciado uma pesquisa interna para a criação de um mecanismo de busca.

Segundo o Financial Times, a Apple contratou há dois anos o chefe de buscas do Google, John Giannandrea, para ajudar a desenvolver capacidades de inteligência artificial e também sua assistente virtual, a Siri.