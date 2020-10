Comunicado do Business Wire :Nexo

Nexo, a instituição financeira regulamentada líder em ativos digitais, anunciou hoje um aumento de duas vezes nas taxas de juros de poupança para criptomoedas BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, LINK, XLM, TRX e PAXG, oferecendo rendimentos de até 8% APY através do seu produto Earn on Crypto.

Nexo's newly released Earn UP and Earn in NEXO features deliver interest rates of up to 12% APY to the platform's clients. (Photo: Business Wire)

O aumento substancial constitui um aumento de 1% nas taxas de juros de poupança em todas as criptomoedas com suporte, elevando as taxas para estes ativos em até 6% APY. A introdução do 'Earn in NEXO' oferece 2% APY extra para economia em todos os ativos digitais e fiduciários que a plataforma Nexo comporta, respectivamente trazendo taxas de juros máximas ao pacote Earn em 8% e 12% para criptomoedas, moedas fiduciárias e estáveis.

A adição do 'Earn in NEXO' à linha da empresa - um recurso que permite aos clientes obter juros no token nativo da Nexo, independentemente dos ativos mantidos e seu volume - também marca o lançamento da campanha Nexonomics da empresa.

"Com a volatilidade crescendo em torno da segunda onda de COVID e exacerbada pelas eleições nos EUA, queremos dar aos nossos clientes estabilidade financeira e oportunidades para garantir sua tranquilidade - agora e no futuro. Poucos provedores de serviços financeiros podem oferecer isto. O fato de a Nexo poder aumentar as taxas de juros e escalonar a tokenomics da NEXO em tempos como estes confirma o quão vital é manter um modelo de negócios sustentável e a importância de uma estratégia neutra no mercado", disse o Cofundador e Sócio-Gerente da Nexo, Antoni Trenchev.

O aumento da taxa de juros e o lançamento do 'Earn in NEXO' são os primeiros de uma série de anúncios por iniciativa do credor Nexonomics, planejada para expandir o modelo de tokenomics da Nexo e impulsionar o NEXO, a utilidade e o valor do token da empresa, ao mesmo tempo que amplia o potencial do pacote 'Earn on Crypto & Fiat'. O escopo completo do Nexonomics, incluindo uma variedade de atualizações e funcionalidades futuras, será revelado em dezembro de 2020.

Anteriormente, as taxas de juros da Nexo variavam entre 4% e 5% em criptomoedas e 8% a 10% em moedas fiduciárias e estáveis. O lançamento do Nexonomics também vem logo após várias atualizações para o pacote Earn on Crypto & Fiat da Nexo, incluindo a decisão de apresentar uma oferta de ganho PAX Gold para satisfazer o interesse da comunidade em ouro tokenizado.

Sobre a Nexo:

Nexo é a instituição financeira regulamentada líder mundial em ativos digitais. A missão da empresa é maximizar o valor e a utilidade das criptomoedas, oferecendo 'Instant Crypto Credit Lines' com eficiência fiscal, produtos de alto rendimento 'Earn Interest', 'Send & Pay' bem como recursos sofisticados de negociação e OTC, ao mesmo tempo que fornece seguro de custódia de nível e segurança a nível militar da Nexo Wallet. A Nexo processou mais de US$ 3 bilhões para quase 1 milhão de usuários em mais de 200 jurisdições.

