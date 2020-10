Comunicado do Business Wire :Assurant, Inc.

Assurant (NYSE: AIZ), líder mundial no fornecimento de soluções de estilo de vida e habitação que oferecem suporte, protegem e conectam as principais compras dos consumidores, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a HYLA Mobile, líder no fornecimento de software para smartphones, troca e serviços de atualização. A transação deve ser concluída até o fim de 2020, sujeita às aprovações regulatórias e outras aprovações de fechamento habituais.

A aquisição fortalecerá ainda mais os programas de troca e atualização da Assurant, dobrando os volumes de processamento de dispositivos e adicionando diversidade, talento, tecnologia patenteada e recursos de dispositivos. Combinadas, as duas organizações atenderão a mais de 30 programas de troca ou atualização a nível mundial e estarão melhor posicionadas para o próximo ciclo de atualização do smartphone 5G, que deve estimular o interesse do consumidor em usar programas de troca para financiar a compra de novos dispositivos.

"A Assurant continua a aprofundar nosso foco em estilos de vida conectados, investindo em soluções que ajudem nossos clientes a gerenciar melhor sua experiência em todo o ciclo de vida do dispositivo", disse Keith Demmings, Vice-Presidente Executiva e Presidente de Estilo de Vida Global da Assurant. "Os programas de troca e atualização são partes integrantes do ciclo de vida do dispositivo, sendo que a combinação da tecnologia de software patenteada da HYLA e a capacidade de troca com os recursos de gestão do ciclo de vida do dispositivo móvel de ponta a ponta da Assurant nos permitirá desenvolver novos caminhos para inovações com o foco no consumidor, além de melhorar a economia e o desempenho do programa para nossas parcerias."

O HYLA alavanca uma abordagem exclusiva de software como serviço (SaaS) para conduzir a troca de dispositivos 'omni-channel' e programas de atualização, processamento e disposição. O HYLA também aprimora a adoção de troca ao tornar mais fácil aos consumidores a obtenção de uma oferta de troca para seu dispositivo móvel sem uma inspeção pessoal, permitindo uma transação sem contato. Combinados, os programas de troca e atualização de ambas as empresas promoverão as práticas de sustentabilidade, estendendo a vida útil dos dispositivos móveis.

"Estamos entusiasmados por nos unirmos à Assurant, líder mundial em gestão do ciclo de vida de dispositivos, com um histórico comprovado e compromisso contínuo de inovação para apoiar as necessidades em evolução de seus clientes e consumidores finais", disse Biju Nair, Presidente e Diretor Executivo da HYLA Mobile. "Compartilhamos a mesma filosofia de descobrir continuamente modos de tornar a experiência do dispositivo móvel melhor para os consumidores e mais eficiente a nossas parcerias. Esperamos trabalhar juntos para trazer mais inovações centradas no cliente ao mercado, especialmente porque nossos clientes estão implantando 5G."

Sobre a Assurant

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) é líder mundial no fornecimento de soluções de estilo de vida e habitação que oferecem suporte, protegem e conectam as principais aquisições dos consumidores. Antecipando a evolução das necessidades dos consumidores, a Assurant se associa às marcas com liderança mundial para desenvolver produtos e serviços inovadores e oferecer uma experiência aprimorada ao cliente. Sendo uma empresa da Fortune 500 com presença em 21 países, a Assurant oferece soluções para dispositivos móveis; contratos de serviço estendidos; serviços de proteção de veículos; seguro funeral pré-financiado; seguro de locatários; produtos de seguro colocados pelo credor; e outros produtos especiais. A Assurant Foundation fortalece as comunidades apoiando parcerias de caridade que ajudam a proteger onde as pessoas vivem e podem prosperar, conectar-se com recursos locais, inspirar inclusão e preparar líderes do futuro.

Saiba mais em assurant.com ou no Twitter @AssurantNews.

Sobre a HYLA Mobile

A HYLA Mobile é líder no fornecimento de soluções de gestão, diagnóstico e reutilização de devoluções de dispositivos móveis, apoiada por investidores e fundos com liderança em crescimento, incluindo Kleiner Perkins, Silver Lake Kraftwerk, OpenAir Equity Partners, RRE Ventures, SJF Ventures e NGEN Partners. Desde sua fundação em 2009, a HYLA tem trabalhado para desenvolver tecnologia e soluções que estendam o ciclo de vida dos dispositivos móveis para construir oportunidades econômicas e permitir o acesso às informações a novos usuários, ao mesmo tempo ajudando a proteger nosso planeta. A liderança da HYLA na promoção da economia circular foi recentemente reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial ao nomear a HYLA como finalista do prestigiado prêmio Circulars e listá-la entre as 10 principais empresas que promovem a economia circular a nível mundial. A Pitchbook apontou a HYLA como uma das startups mais valiosas do país em 2019.

A HYLA tem parceria com as principais operadoras móveis, varejistas, OEMs, seguradoras e marcas online para fornecer gestão do ciclo de vida para dispositivos móveis usados. A HYLA estende a vida útil destes dispositivos a consumidores em todo o mundo, fornecendo acesso à tecnologia sem fio de alta qualidade e acessível em mercados desenvolvidos e emergentes, como também ajuda na redução dos custos de programas de seguro. Saiba mais em hylamobile.com.

