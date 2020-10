EUA prendem 5 e acusam 8 de ajudar China a perseguir supostos fugitivos

As autoridades dos Estados Unidos acusam oito pessoas e o FBI prendeu cinco delas por ajudar o governo da China a ameaçar supostos fugitivos em solo americano, informaram as autoridades nesta quarta-feira, 28. O episódio abre mais uma frente nos esforços americanos para combater supostas irregularidades chinesas nos EUA.



Três dos acusados estariam em solo chinês, segundo funcionários americanos.



As prisões ocorreram nas últimas 24 horas, na área de Nova York e na Califórnia.



Elas são as primeiras a ter como alvo o que a China descreve como um esforço contra a corrupção e pelo retorno para solo chinês de pessoas procuradas por crimes econômicos, entre outros delitos.



Para os críticos de Pequim, inclusive o governo americano, o comportamento é na verdade uma campanha de Pequim contra rivais políticos.