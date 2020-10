Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

O Global Talent Visa Program, da Austrália, um programa para talentos globais também conhecido como Global Talent Independent Program, está causando ondas em todo o Pacífico, atraindo líderes empresariais dinâmicos e de alto perfil para as costas do país, muitos deles vindos dos Estados Unidos. O programa é ajustado para atrair apenas os melhores talentos de negócios do mundo, e esta abordagem altamente direcionada provou ser um grande sucesso, pois os clientes incluem os principais executivos de Palo Alto e os principais CEOs de tecnologia.

O programa é direcionado a indivíduos altamente qualificados e pessoas de alta renda e foi expressamente projetado para fazer crescer a inovação e as economias de tecnologia da Austrália. Os sete setores-alvo voltados para o futuro: AgTech, Space and Advanced Manufacturing, FinTech, Energy and Mining Technology, MedTech, Cyber Security e Quantum Information, Advanced Digital, Data Science e ICT. Sem limite de idade ou pré-requisito de investimento, os únicos requisitos para os candidatos são ser reconhecidos internacionalmente, ter destaque em sua área e ser capazes de fornecer evidências de realizações notáveis. Há 15.000 vagas disponíveis em 2020-2021, e os candidatos bem-sucedidos podem obter residência permanente acelerada para toda a família dentro de seis semanas e ter cinco anos completos para fazer a mudança "Down Under". As vagas também estão disponíveis para alunos de mestrado e doutorado reconhecidos internacionalmente que podem demonstrar seu talento excepcional.

O diretor da principal empresa internacional de consultoria de cidadania e residência da Henley & Partners na Austrália, Tony Le Nevez, afirma que a prosperidade, segurança e excelente qualidade de vida do país o tornam um destino muito procurado por indivíduos e empreendedores com alto patrimônio líquido. "Estimular a inovação - e a inovação tecnológica em particular - deve ser algo inegociável para qualquer estado soberano no contexto atual. Ao atrair e aproveitar os talentos de ponta do mundo, a oferta de residência permanente na Austrália garantirá que o país fique bem à frente do jogo. Os eventos relacionados ao coronavírus de 2020 provocaram um desejo de mudança, levando muitos indivíduos a buscarem opções alternativas. Vimos um grande aumento global no interesse em programas de migração de investimentos, principalmente dos americanos. O Global Talent Visa Program apresenta uma oportunidade perfeita para combinar os melhores talentos globais com um país seguro, confiável e bem-sucedido que olha para o futuro".

Dominic Volek, chefe da divisão de clientes privados da Henley & Partners Group, disse "Ao contrário do que muitos acreditam, os programas de residência e cidadania não são domínio exclusivo de nações que estão lutando economicamente ou com fome de capital estrangeiro. Dezenove das nações do Grupo dos 20, incluindo o Reino Unido e os EUA, oferecem um mecanismo para atrair investimentos internos em troca de direitos de residência. Sessenta por cento dos estados membros da UE oferecem programas de migração de investimento. Essas nações altamente desenvolvidas elaboram e implementam esses programas pelas mesmas razões que as nações pequenas e em desenvolvimento fazem - para atrair capital estrangeiro, habilidades e conhecimento para estimular suas economias domésticas".

Para os HNWIs de sucesso, que podem não ser o próximo Steve Jobs, a Austrália oferece vários caminhos para a residência permanente. No Skilled - Investment/Entrepreneurial program existem seis fluxos principais para inovadores de negócios, investidores, investidores significativos, empreendedores, talento empresarial e empreendedores de capital de risco, com requisitos mínimos de volume de negócios variando de AUD 500.000 e ativos líquidos de AUD 800.000 (fluxo de inovação empresarial) para comprometer pelo menos AUD 5 milhões em um investimento australiano em conformidade por no mínimo quatro anos (fluxo de investidores significativos). Se a Austrália apelar, é aconselhável apresentar a solicitação nos próximos seis a oito meses, já que mudanças significativas estão no horizonte com um anúncio esperado em julho de 2021.

