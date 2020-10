Comunicado do Business Wire :Synergis Software

Synergis Software, líder global em gerenciamento de informações de engenharia e gerenciamento de dados de produtos (PDM), anunciou hoje que seu principal produto, o Adept, conquistou 21 posições principais no G2 Crowd's Fall 2020 Grid Reports.

Os relatórios, que são baseados em análises reais de clientes, destacam a liderança da Adept em facilidade de uso, facilidade de configuração, implementação mais rápida, melhor suporte e melhor relacionamento como alguns dos principais diferenciais em comparação com outros produtos no mercado.

O Adept obteve o status de líder em gerenciamento de dados de produto (PDM) e Gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM), e status de Alto desempenho em gerenciamento de desenho de construção.

"Estamos empenhados em ajudar os clientes a se tornarem mais eficientes, seguros e colaborativos, e relatórios como este nos ajudam a entender o que estamos fazendo bem e como podemos melhorar", afirmou Scott Lamond, vice-presidente de marketing do Synergis Software. "Estamos entusiasmados e honrados porque a voz do cliente nos classificou como os melhores em nosso campo".

O Adept também alcançou uma excepcional posição nº 77 no G2 Net Promoter Scorecard (NPS).

De acordo com G2, "o objetivo do NPS é avaliar a lealdade do cliente a uma marca e a probabilidade de eles recomendar seu produto a um colega. Um NPS igual ou superior a posição nº 70 é considerado de "classe mundial". Essencialmente, isso significa que quase todos os clientes defenderiam esse produto".

Eis o que alguns clientes Adept têm a dizer:

-- "Os dados são a base de qualquer negócio hoje e não os proteger é um risco enorme. Se você quiser fazer certo e bem, a plataforma do Adept é o padrão ouro".

-- "Nenhuma outra empresa de software em qualquer lugar trabalha tão de perto com seus clientes. Para um sistema sem o qual sua empresa não pode operar, isso é inestimável".

-- "Um ganho imediato de 30% na eficiência do usuário"

O Adept ganhou as principais honras nas seguintes classificações:

Gerenciamento de dados do produto- Melhor usabilidade, configuração mais fácil, implementação mais rápida, mais implementável, facilidade de administração, facilidade de fazer negócios, qualidade de suporte, melhor relacionamento, mais provável de recomendar, maior pontuação do promotor líquido

Gerenciamento de desenho de construção- Mais fácil de usar, melhor atende aos requisitos, configuração mais fácil, melhor suporte, maior adoção pelo usuário, mais fácil de fazer negócios, produto indo na direção certa, mais provável de recomendar, maior pontuação líquida do promotor

Gerenciamento de conteúdo da empresa- Facilidade de fazer negócios com os melhores recursos de pesquisa

Sobre o Synergis Software

O Synergis Software é líder em gerenciamento de documentos de engenharia e gerenciamento de dados de produtos, ajudando as empresas a se tornarem mais eficientes, seguras e colaborativas. O produto carro-chefe, Adept, coloca todos na mesma página, simplificando a maneira como as organizações encontram, gerenciam, compartilham e integram o conteúdo corporativo. O Adept simplifica o gerenciamento de mudanças de engenharia, protege a propriedade intelectual e fornece insights de dados para melhorar a tomada de decisões. Adept é integrado com AutoCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks® e MicroStation®, e tem sido testado por engenheiros por mais de 30 anos em clientes como Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Bayer e Nucor Steel.

G2 Crowd

O G2 Crowd, a plataforma de análise de soluções de negócios líder mundial, aproveita mais de 790.000 análises de usuários para conduzir melhores decisões de compra. O G2 visa trazer autenticidade e transparência ao mercado de negócios, aproveitando as avaliações de colegas, pontuações de satisfação e dados sociais sintetizados.

Scott Lamond Vice-presidente, Marketing Synergis Software scott.lamond@synergis.com 215-302-3006

