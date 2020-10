Zeta se fortalece como furacão e atingirá a costa da Louisiana

Zeta tornou-se um furacão na madrugada desta quarta-feira (28) sobre o Golfo do México depois de ter sido rebaixado para tempestade tropical em sua passagem pela península mexicana de Yucatan. O fenômeno deve atingir nas próximas horas a costa de Louisiana, nos Estados Unidos.

Zeta tornou-se um furacão de categoria 1 (em uma escala de 5) com ventos de até 150 km/h, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) com sede em Miami.

Os meteorologistas preveem que o ciclone se fortalecerá anda mais durante o dia e que chegará em Nova Orleans, na Louisiana, como categoria 2.

Foi emitido um alerta de furacão que se estende da cidade de Morgan City, Louisiana, até a fronteira entre Mississippi e Alabama.

Além dos ventos e das chuvas fortes, o NHC também alertou sobre os perigos do aumento do nível do mar.

"Já está bastante claro que o Zeta atingirá diretamente Npva Orleans. Preparam-se nesta manhã", tuitou nesta quarta-feira a prefeita da cidade, LaToya Cantrell. "Garantam água, alimentos e medicamentos para todos em suas casas".

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, aprovou a declaração do estado de emergência para a Louisiana na terça-feira à noite, permitindo a liberação de recursos federais, anunciou a Casa Branca.

O furacão será a quinta tempestade com nome que impacta a costa da Louisiana neste ano. As tempestades só recebem um nome quando apresentam certa intensidade.

Os furacões Laura e Delta atingiram recentemente o mesmo ponto da costa.