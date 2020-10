Mais de meio milhão de casos de covid-19 no mundo em apenas um dia

O mundo registrou na terça-feira (27) um recorde de mais de 500.000 novos casos de coronavírus, segundo um balanço da AFP com base nos números divulgados pelas autoridades de saúde.

No total foram declaradas 516.898 novas infecções e 7.723 vítimas fatais. De acordo com especialistas, este aumento do número de casos no mundo não pode ser explicado apenas pelo maior número de testes realizados desde a primeira onda mundial da epidemia entre março e abril.

Mais da metade dos casos registrados em 24 horas estão localizados nos dez países mais afetados: Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, Reino Unido e México.

A Europa é o continente onde a pandemia avança mais rápido, com uma média diária maior que 220.000 novos casos nos últimos sete dias, um aumento de 44% em relação à semana anterior.

Em um momento em que vários países europeus estão aumentando as restrições para controlar essa segunda onda, a região se aproxima dos 2.000 mortos por dia. Durante o pior momento da pandemia, em abril, eram registrados mais de 4.000 mortes diárias.

Estados Unidos também vive um aumento no número de casos detectados. Pela primeira vez, registrou mais de 500.000 infectados em uma semana, enquanto na semana passada eram 370.000.