Irã registra recorde de 415 mortes por covid-19 em 24 horas

O Irã registrou a morte de 415 pessoas nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, estabelecendo um novo recorde no país do Oriente Médio mais atingido pela pandemia de covid-19, anunciou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (28).

Desde o início da pandemia, o Irã registrou um total de 33.714 mortes, disse Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

Os primeiros casos de coronavírus no Irã foram registrados em fevereiro.

A República Islâmica também teve 6.824 casos de contaminação nas últimas 24 horas, disse Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

Desde setembro, o país enfrenta o agravamento da pandemia. O registro anterior de óbitos datava da véspera, com 346 óbitos.

O Irã registrou 558.648 pessoas infectadas com coronavírus.

De acordo com o balanço apurado pela AFP nesta quarta-feira com base em fontes oficiais, 57.553 morreram de coronavírus no Oriente Médio desde o início da epidemia, com 2.475.896 infectados.