Eleições regionais marcadas pela pandemia na Índia

Milhões de eleitores do estado indiano de Bihar (norte), que tem 125 milhões de habitantes, começaram a votar nesta quarta-feira na primeira fase das eleições regionais, em locais onde as regras de distanciamento físico para lutar contra o coronavírus não eram respeitadas.

Esta é a maior votação organizada até o momento no planeta desde a explosão da pandemia de covid-19.

A campanha frenética provocou o esquecimento do distanciamento social nos comícios, que reuniram dezenas de milhares de pessoas e onde as máscaras quase não eram vistas.

Estas são as primeiras eleições na Índia desde o confinamento estrito imposto em março pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que de repente privou de trabalho e renda milhões de migrantes, muitos deles de Bihar. Muitos demoraram dias e até semanas para voltar, a pé, a seus vilarejos a partir das grandes cidades.

A votação deve acontecer em três fases: a desta quarta-feira e depois nos dias 3 e 7 de novembro. A apuração dos votos acontecerá no dia 10.

Bihar é um dos estados mais pobres do país e foi governado durante mais de 10 anos por uma coalizão entre o partido nacionalista hindu de Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP), e o partido regional Janta Dal United ( JDU).

As pesquisas apontam um descontentamento com os governantes, em particular o chefe do Executivo local Nitish Kumar (JDU), no poder durante a maior parte dos últimos 15 anos. Ele é criticado por não ter feito o suficiente contra a pobreza.

A impopularidade de Kumar aumentou durante o confinamento, com o retorno de milhares de pessoas que ficaram sem emprego.

O desemprego e o aumento do custo de vida são os temas mais importantes da campanha. O governo nacional tenta inclusive controlar o preço das cebolas, alimento básico na gastronomia indiana, após a escassez provocada pelas fortes chuvas que afetaram as plantações.

Na oposição, o partido regional Rashtriya Janata Dal (RJD), afetado por acusações de corrupção, está aliado com o Partido do Congresso. Promete apoiar os jovens desempregados e criar milhares de novos postos de trabalho.

Os governantes de Bihar contam muito com a popularidade de Modi no estado. Ele organizou vários comícios e prometeu acelerar os projetos de desenvolvimento se a coalizão continuar no poder.

A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, prometeu em um evento de campanha que "todos em Bihar receberão uma vacina gratuita" contra o coronavírus em caso de vitória da eleição.