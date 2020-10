As principais Bolsas da Europa iniciaram a quarta-feira com baixas expressivas ante os temores pelo impacto econômico da segunda onda de covid-19 no continente.

Paris operava em baixa de 3,04%, Frankfurt recuava 3,02% e Londres 2,2%. Madri cedia 2,59% e Milão mais de 3%.

Os mercados acompanham com preocupação a evolução da pandemia. A aceleração de casos levou diversos países europeus, incluindo França e Alemanha, a preparar novas medidas de combate à doença.