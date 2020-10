Trump: Biden quer 'enviar' empregos para China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou seu rival na disputa pela Casa Branca, Joe Biden, de querer "enviar" os empregos dos americanos para a China. "Ele quer enviar SEUS empregos para a China, enquanto sua família arrecada milhões com o Partido Comunista Chinês. Se Biden vencer, a China será PROPRIETÁRIA dos EUA", escreveu o republicano em sua conta oficial no Twitter.



A sete dias da eleição de 3 de novembro, o chefe da Casa Branca também abordou o tema da imigração. "Sob minha liderança, alcançamos a fronteira mais segura da história dos Estados Unidos!", afirmou. Já o plano de Biden, na visão de Trump, "elimina completamente as fronteiras" do país. "Joe Biden faria de cada comunidade uma cidade-santuário para criminosos violentos", acusou.