Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE:V) anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a YellowPepper, uma fintech pioneira com tecnologia proprietária e parcerias que apoiam instituições financeiras e startups líderes na América Latina e Caribe. A aquisição baseia-se em uma parceria estratégica e investimento realizado pela Visa na YellowPepper em maio de 2018. A plataforma da YellowPepper oferece um conjunto rico de APIs para permitir que emissores, processadoras e governos realizem de maneira rápida diversos fluxos de pagamento por meio de uma única conexão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006266/pt/

Serge Elkiner, CEO & fundador da YellowPepper e Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe no Innovation Center da Visa em Miami em Outubro de 2018. (Photo: Business Wire)

A aquisição da YellowPepper acelera a estratégia da Visa em transformar-se na "rede das redes", já que irá reduzir o time-to-market (tempo de chegada ao mercado) de emissores e processadoras, e os custos para acessarem soluções inovadoras e interoperáveis, independentemente de quem opera ou seja proprietário das trilhas de pagamento.

"Estamos muito entusiasmados com a aquisição da YellowPepper, e como ela fortalece nossa trajetória de crescimento de negócios na América Latina e Caribe. A aquisição irá acelerar a habilidade da Visa em criar soluções de pagamentos digitais inovadoras e acessíveis que empoderam consumidores e empresas, permitindo que prosperem social e economicamente", afirma Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe. "A tecnologia da YellowPepper, que funciona como um 'adaptador universal', será a chave para construirmos nossa estratégia de 'rede das redes', nos transformando em um ponto único de acesso para iniciar qualquer tipo de transação e permitindo o movimento seguro do dinheiro".

A YellowPepper facilitará uma integração mais fácil ao Visa Direct, a plataforma de pagamentos em tempo real da Visa, ao Visa B2B Connect, rede de pagamento - não baseada em cartão - entre países e empresas, além de serviços de valor agregado. Juntas, as empresas irão expandir a habilitação de produtos e serviços digitais, proporcionando experiências diferenciadas e seguras para todo o ecossistema, além de aumentar novos fluxos de volume e transações. Por exemplo, no começo deste ano, a Visa e a YellowPepper habilitaram a primeira plataforma de pagamento em tempo real no Peru ao desenvolver o PLIN, uma solução P2P com Scotia Bank, BBVA e Interbank. Ao combinar as capacidades do Visa Direct com as ferramentas patenteadas da YellowPepper como o Diretório Alias, o perfil da identidade do cliente e ferramentas de roteamento inteligente, consumidores podem usar seu email, número de telefone ou outras credenciais pessoais para transferir dinheiro pelo seu banco, usando a opção de pagamento de sua escolha.

"Durante os últimos três anos, trabalhamos de perto com a YellowPepper para oferecer soluções inovadoras para clientes na região. À medida que essas soluções se expandem para outros mercados, consideramos que alinhar-se mais estreitamente com a Yellow Pepper e combinar nossos negócios tornou-se uma extensão natural em nosso relacionamento. Juntos, podemos oferecer uma plataforma flexível e de baixo custo para conectar múltiplas redes para novos fluxos na América Latina e além", explica Ruben Salazar, vice-presidente sênior de Produtos e Inovação da Visa América Latina e Caribe. "Com a aquisição da YellowPepper, nós facilitaremos para os clientes a habilitação de novos casos de uso e expandiremos nossos serviços de valor agregado, como tokenização, integração de multi-trilhos de pagamento, validação de identidade e ferramentas de risco e autenticação, entregando uma experiência de uso integrada".

"A excepcional plataforma de tecnologia da YellowPepper é moderna, interoperável, segura e escalável," afirma Serge Elkiner, CEO & Fundador da YellowPepper. "Juntas, Visa e YellowPepper podem entregar capacidades superiores de pagamento, oferecendo incomparáveis serviços de valor agregado para emissores, governos e processadoras em toda a região. A YellowPepper tem trabalhado para transformar o cenário bancário e de pagamentos na América Latina nos últimos 15 anos por meio da tecnologia e, com a aceleração da digitalização global e desaparecimento das fronteiras, nossos clientes se beneficiarão enormemente a partir dessa união com a Visa," conclui o executivo.

A YellowPepper continuará a fornecer comercialmente suas soluções agnósticas, com o CEO Serge Elkiner na liderança da equipe na empresa. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, e deve ser concluída nas próximas semanas.

Sobre a Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65 mil transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br, nossa página no LinkedIn ou siga-nos no twitter @VisaNewsBr.

Sobre a YellowPepper

Fundada em 2004, a YellowPepper é uma pioneira em soluções financeiras digitais inovadoras. A plataforma comprovada da empresa permite que emissores lancem facilmente cartões e soluções de pagamento em tempo real agnósticas, ao mesmo tempo que oferece serviços de valor agregado como tokenização, validação de identidade e ferramentas de risco para entregar uma transação completa. Operando em 9 países da América Latina, a empresa baseada em Miami atende 50 clientes e 5 milhões de usuários ativos. Para mais informações, visite www.yellowpepper.com.

Pagamentos em Tempo Real

Para pagamentos em "tempo real", a disponibilidade real de fundos varia de acordo com a instituição financeira receptora, tipo de conta receptora, região e se a transação é doméstica ou internacional.

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally are identified by words such as "will," "is expected," and other similar expressions. Examples of forward-looking statements include, but are not limited to, statements we make regarding the timing and likelihood of closing, YellowPepper's future success, the impact of the acquisition on Visa's growth, and the other benefits to Visa, developers, financial institutions and consumers.

By their nature, forward-looking statements: (i) speak only as of the date they are made; (ii) are not statements of historical fact or guarantees of future performance; and (iii) are subject to risks, uncertainties, assumptions or changes in circumstances that are difficult to predict or quantify. Therefore, actual results could differ materially and adversely from Visa's forward-looking statements due to a variety of factors, including the timing and outcome of the regulatory approval process, shifts in the regulatory and competitive landscape, YellowPepper's maintenance of relationships with sources of data, cyber incidents, the pace and success of integration, YellowPepper's success in international expansion, and various other factors, including those contained in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2019, and our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

You should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not intend to update or revise any forward-looking statements as a result of new information, future developments or otherwise.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006266/pt/

Informações para a imprensa: Visa / In Press Porter Novelli visa@inpresspni.com.br YellowPepper Beatriz Salles bsalles@YellowPepper.com +55 11 97618-8871

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.