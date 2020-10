AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Muçulmanos celebram o aniversário do profeta Maomé - (até 29)

América

(+) Bullhead City (Estados Unidos) - Trump encabeça dois comícios no Arizona, um dos estados que podem definir a eleiçõa - 17H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - "Campanha nacional pela Legalização do Aborto" volta às ruas para exigir descriminalização e legalização -

(+) LA PAZ (Bolívia) - Tribunal eleitoral proclama oficialmente a vitória de Luis Arce - 13H00

(+) PHOENIX (Estados Unidos) - Comício de Kamala Harris no Arizona - 15H00

VANCOUVER (Canadá) - Audiências de extradição são retomadas para diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 30)

Europa

BARCELONA (Espanha) - Catalunha fecha bares e restaurantes - (até 29)

BÉLGICA - Restaurantes e cafés fecham, com toque de recolher da 00h00 às 05h00 - (até 16 de Novembro)

LONDRES (Reino Unido) - GB e UE iniciam diálogos estagnados sobre comércio pós-Brexit -

(+) PARIS (França) - Governo francês se reúne para estabelecer restrições mais duras para conter a covid-19 -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

(+) PRAGA (República Tcheca) - Manifestação contra as restrições do governo para conter o novo coronavírus - 09H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebra coletiva de imprensa sobre a covid-19 - 10H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

CANNES (França) - Versão reduzida do Festival de Cannes - (até 29)

POLÓNIA - Dia de paralisação em protesto contra proibição quase total ao aborto -

(+) PORTUGAL - Usar máscaras em ambientes externos torna-se obrigatório -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Protesto próximo à embaixada francesa contra o 'insulto sistemático' ao profeta Maomé - 10H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Partido Comunista Chinês realiza quinta plenária - (até 29)

PEQUIM (China) - China Fashion Week - (até 1 de Novembro)

QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) Broward County (Estados Unidos) - Biden faz campanha no estado-chave da Flórida -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Líderes da UE celebram videoconferência sobre recidiva da covid-19 - 15H30

BRUXELAS (Bélgica) - GB e UE celebram negociações comerciais pós-Brexit -

GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a pandemia de covid-19 - 13H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Coletiva de imprensa do BCE sobre a política monetária da zona do euro - 11H30

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego - PNAD - Mês Ref: agosto - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego - PNAD Mês Ref: setembro - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superávit Fiscal ( Estatísticas da Política Fiscal ) Ref: Mês Setembro - 11H30

Europa

(+) ÉRAGNY (França) - Cerimônia em memória do professor Samuel Paty, decapitado por um radical islâmico na França - 14H00

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Saúde da UE celebram videoconferência sobre o novo coronavírus -

Ásia-Pacífico

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Pela primeira vez, dois soldados homossexuais taiwaneses celebrarão sua união durante um casamento coletivo - 00H00

Esportes

ARGENTINA - Diego Maradona completa 60 anos -

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGEL (Argélia) - Referendo sobre uma reforma constitucional -

JERUSALÉM - Israel inicia seus primeiros testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus -

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Último dia de campanha na véspera da eleição presidencial -

MÉXICO - Dia dos Mortos -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Por ocasião do feriado de Finados, o cemitério de Vila Formosa, o maior da cidade de São Paulo, reabre ao público com restrições -

TERÇA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2020

(+) ESTADOS UNIDOS - Eleições nos Estados Unidos -

(+) JACKSON (Estados Unidos) - Mississippi vota em novo desenho para substituir símbolo confederado de sua bandeira -

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Califórnia vota para decidir se Uber e Lyft devem reclassificar os motoristas como funcionários -

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Atas do Copom-Brasil - 08H00

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Balança Comercial Brasil Ref: Mês Outubro - 14H30