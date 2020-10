Wall Street fecha sem tendência definida

Wall Street fechou nesta terça-feira (27) sem uma tendência definida, em um mercado inquieto com as eleições americanas, mas satisfeito com a saúde das empresas tecnológicas.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,80%, fechando a 27.463,19 pontos, mas o Nasdaq, de valores tecnológicos, teve alta de 0,64% e fechou a 11.431,35. O índice S&P; 500 recuou 0,30%, a 3.390,68 pontos.

Assim como na segunda-feira, o mercado continuou apreensivo com a evolução da pandemia de covid-19, cuja nova onda levou vários países europeus, entre eles a França e a Alemanha, a reforçar suas medidas contra o coronavírus.

"A covid, a falta de um plano de relançamento econômico nos Estados Unidos e o nervosismo vinculado às presidenciais americanas têm um efeito acumulado no mercado", resumiu Quincy Krosby, analista da empresa de investimentos Prudential.

Os investidores estão inquietos, especialmente pela frágil diferença entre o presidente Donald Trump e seu adversário, o democrata Joe Biden, e uma eventual reação ao que disserem as urnas na noite da próxima terça-feira.

Neste clima, as gigantes americanas da tecnologia continuam navegando bem e se valorizam, especialmente Amazon e Facebook, que subiram mais de 2% e abriram o caminho para a alta do Nasdaq.

"A ideia que sustenta o Nasdaq é que, se o crescimento fraquejar por causa da covid-19, o mercado se apoiará na solidez das companhias tecnológicas", afirmou Crosby.