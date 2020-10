Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Aumentando sua presença no mercado jamaicano e no Caribe, a Andersen Global acrescenta como firma colaboradora a Myers, Fletcher & Gordon, o maior escritório de advocacia do país.

Fundada em 1944, a Myers, Fletcher & Gordon oferece serviços jurídicos a empresas globais, instituições públicas e pessoas físicas com experiência local e internacional em diversos setores, entre eles, turismo, transporte, serviços financeiros, telecomunicações, mineração, energia e práticas trabalhistas. Seus recursos de serviço completo abrangem litígios, legislação empresarial e comercial, legislação imobiliária, propriedade intelectual, legislação tributária, legislação de propriedade, legislação esportiva, questões concorrenciais, aviação, regulação financeira e comércio.

"Nossa capacidade de oferecer as melhores soluções é fortalecida por nossos amplos recursos e vasta experiência, e esta colaboração aumenta ainda mais nossas capacidades", afirmou Peter Goldson, sócio-gerente da Myers, Fletcher & Gordon. "Nossa abordagem centrada no cliente e compromisso com a boa gestão combinam perfeitamente com a cultura e os valores da Andersen Global. Será ótimo trabalhar com a Senior Accounting Services, outra firma colaboradora da Jamaica, e também com as firmas associadas e outras firmas colaboradoras da organização presentes em todo o mundo."

"A Myers, Fletcher & Gordon é um grupo de profissionais dinâmicos que comprovadamente oferecem o mais elevado nível de apoio jurídico há mais de sete décadas", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Estamos tendo um enorme sucesso no Caribe, e nossa colaboração com Peter e sua equipe reforça nossa posição para prestarmos serviços uniformizados na região e no mundo todo."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 210 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

