UE: Michel pede união no combate à covid-19 e descreve situação como 'alarmante'

Em meio ao aumento de casos de covid-19 na Europa, o presidente do Conselho da União Europeia (UE), Charles Michel, pediu por "união" para o desenvolvimento e distribuição de testes e vacinas, e afirmou que os líderes da UE esperam uma cooperação "mais robusta".



Em nota, Michel descreveu a situação como "alarmante", e pediu ações para evitar uma "tragédia". Visando a próxima reunião do Conselho Europeu, marcada para se iniciar no próximo dia 29, o presidente destacou a testagem, o rastreamento de contatos e a busca pela vacina como principais plataformas de combate à covid-19.