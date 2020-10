Comunicado do Business Wire :INX Limited

A INX Limited ("INX"), a plataforma global baseada em blockchain para negociar ativos digitais, anunciou hoje que assinou um termo de compromisso para a aquisição da Openfinance Securities LLC, uma corretora registrada dos EUA que opera um membro registrado da FINRA/SIPC, com um sistema de negociação alternativo (ATS) ("Openfinance"). Sujeito à execução de acordos definitivos, aprovações regulatórias e outras condições de fechamento, a INX iria adquirir a corretora e a empresa ATS da Openfinance, incluindo seus sistemas, listas de ativos digitais, base de clientes e licenças. A Openfinance está sediada em Chicago, com escritórios em Nova Iorque e Pensilvânia.

A INX visa reforçar sua posição de liderança no ecossistema de ativos digitais com a aquisição da Openfinance, uma das pioneiras em plataformas de negociação regulamentada neste espaço. As listagens do Openfinance incluem empresas como Blockchain Capital, Spice VC e Lottery.com. A INX pretende garantir a continuidade das operações e serviços à base de clientes da Openfinance.

"Os títulos digitais representam uma nova evolução nos mercados de capitais tradicionais. Existem enormes benefícios em listar e negociar ativos digitais em comparação com ações tradicionais", afirmou Shy Datika, presidente e fundador da INX. "A Openfinance foi pioneira neste espaço e conquistou o respeito de Wall Street, da comunidade blockchain e dos reguladores dos EUA. Estamos orgulhosos de adicionar essas conquistas incríveis ao portfólio INX - oferecendo aos investidores mais acesso à liquidez".

O CEO da Openfinance, Jim Stonebridge, afirmou que "INX e Openfinance compartilham a mesma visão de fornecer um ecossistema seguro e regulamentado para listar e negociar ativos digitais. Acreditamos que a supervisão regulatória, combinada com a liquidez, tornará os ativos digitais o instrumento financeiro de escolha para empresas e investidores que buscam acessar e levantar capital. A consolidação de duas plataformas líderes será o catalisador necessário para fazer avançar esta indústria".

A INX lançou recentemente o primeiro IPO de segurança digital registrado na SEC para investidores de varejo e institucionais. A INX planeja fornecer novos instrumentos financeiros de negociação e levantamento de capital para empresas e empresas em todo o mundo.

Sobre a INX

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais e criptomoedas, combinando a experiência dos mercados tradicionais e uma abordagem inovadora de fintech. A INX é liderada por uma equipe experiente de negócios, finanças e especialistas em tecnologia de blockchain unificados pela visão de redefinir o mundo dos mercados de capitais por meio da alavancagem da tecnologia de blockchain e uma nova abordagem regulatória.

Sobre a Openfinance

A Openfinance está transformando investimentos de ativos alternativos com a plataforma de negociação líder para a negociação secundária de títulos digitais. Apoiado por uma equipe de veteranos da indústria e parcerias importantes, a Openfinance oferece acesso sem precedentes à liquidez e oportunidade de investimento no mercado de ativos alternativos de US$ 8,8 trilhões. Por meio de nossa corretora/distribuidora de propriedade integral, Openfinance Securities, LLC, Membro FINRA/SIPC, a Openfinance é um ATS designado pela SEC licenciado para negociar títulos formatados digitalmente, incluindo OSTs baseados em blockchain.

Declarações Prospectivas

Algumas das declarações neste comunicado à imprensa constituem declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por terminologia como "pode", "irá", "deve", "espera", "planeja", "projeta", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "pretende" ou "continua" ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável. Essas declarações prospectivas podem incluir, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas aos nossos objetivos, planos e estratégias; declarações que contenham projeções de resultados de operações ou de condição financeira; declarações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e uso de nossos produtos; e todas as declarações (exceto declarações de fatos históricos) que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Baseamos essas declarações prospectivas em suposições e avaliações feitas por nossa administração à luz de sua experiência e sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que eles acreditam ser apropriados. Estas declarações são apenas previsões atuais e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações da nossa indústria sejam materialmente diferentes daqueles antecipados pelas previsões futuras afirmações. Discutimos muitos desses riscos em maiores detalhes no prospecto preliminar que faz parte da declaração de registro efetiva arquivada junto à SEC, incluindo sob os títulos "Fatores de risco" e "Advertência sobre declarações prospectivas". Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis na data deste documento, não podemos garantir resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuras. Exceto conforme exigido por lei, não temos a obrigação de atualizar ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

