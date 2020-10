Evo Morales pede respeito pela Constituição após prostesto na Bolívia a favor de uma 'junta militar'

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales pediu nesta terça-feira que se respeite a Constituição do país, depois que centenas de manifestantes pediram diante de um quartel do Exército que "uma junta militar" assuma o poder, dias após o braço direito de Morales, Luis Arce, vencer as presidenciais no primeiro turno.

"A Constituição é muito clara sobre o papel das Forças Armadas e da Polícia Boliviana; nós, como sempre fizemos, respeitaremos sua institucionalidade", escreveu Morales noTwitter.

"Todas e todos devemos agir com calma e no marco constitucional", afirmou.

Centenas de manifestantes marcharam na segunda-feira até o quartel da Oitava Divisão do Exército na cidade de Santa Cruz, onde pediram aos gritos "auxílio militar" para evitar que o Movimento ao Socialismo (MAS) de Morales volte ao poder.

"Não quero um país comunista", dizia um cartaz, segundo o jornal El Deber de Santa Cruz, a região mais rica da Bolívia, 900 km ao leste de La Paz.

"Eu apoio a transição constitucional do poder para uma junta militar para evitar uma segunda fraude eleitoral", dizia outro cartaz.

No entanto, o Tribunal Supremo Eleitoral, assim como a presidente interina de direita, Jeanine Áñez, e quatro missões de observadores internacionais destacaram que as eleições de 18 de outubro foram limpas e pacíficas, e que é legítima a vitória de Arce, com 55,11% dos votos.