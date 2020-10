Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de Tiered Backup Storage do setor, anunciou hoje sua indicação a três categorias do 11º Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards do ano, premiação destinada ao reconhecimento e gratificação pelo sucesso em produtos e serviços que são pilares da transformação digital. A votação para decidir o vencedor de cada categoria ficará aberta até dia 20 de novembro. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro.

Este ano, as categorias nas quais a ExaGrid foi indicada refletem exatamente as diferentes áreas pelas quais a empresa é reconhecida, sendo elas: "Programa de Canal de Fornecedores do Ano", pelo Programa de Parceiro Revendedor, "Inovadores do Ano em Hardware de Armazenamento" pelo recurso de bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware lançado ainda este ano na Versão 6.0 do software da empresa, e "Empresa de armazenamento do ano".

Segundo Bill Andrews, Presidente e CEO da ExaGrid, "estamos extremamente orgulhosos por chegarmos à final nas três categorias, que se articulam às diferentes áreas pelas quais nos destacamos. Estamos lado a lado de grandes nomes do setor de armazenamento, digitalização e nuvem também indicados ao SDC Awards. Estamos ansiosos para descobrir quais empresas, serviços e produtos serão selecionados pelos jurados. Com nosso mais novo bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware, damos um passo à frente da tecnologia Dell EMC Data Domain e do disco de armazenamento principal de baixo custo, como o armazenamento por trás do aplicativo de backup".

A ExaGrid não para de inovar, desenvolvendo recursos de produto que resolvem os problemas que os clientes costumam enfrentar quando o assunto é armazenamento de backup. Este ano, a empresa, que trabalha com mais de 25 recursos e aplicativos de backup, lançou a nova versão 6.0 do software, que não só melhora a interface do usuário, como também o desempenho de desduplicação e replicação com diferentes aplicativos de backup e, mais notavelmente, inclui um bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware, tornando-se a única solução a oferecer uma estratégia de recuperação de ransomware de exclusão atrasada do armazenamento de backup. A ExaGrid combina objetos imutáveis, uma camada não voltada para a rede e exclusões atrasadas para proteger contra exclusão e criptografia de backup de ransomware.

A ExaGrid é a única solução de Tiered Backup Storage (armazenamento de backup em camadas) do setor. Sua zona de aterrissagem de cache de disco para backup e restauração de desempenho é escalonada para um repositório de retenção de longo prazo voltado à eficiência em termos de custo, bem como uma arquitetura de armazenamento escalável que se expande paralelamente ao aumento dos dados. A empresa oferece o melhor dos dois mundos, combinando o desempenho de backup e restauração mais rápido com o armazenamento de retenção de longo prazo de menor custo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo e arquitetura de expansão. Esta zona fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de extensão fixa conforme os dados aumentam, reduzindo a necessidade de atualizações caras do tipo empilhamento e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou conecte-se conosco pelo LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

