Pedro Sánchez recebe em Madri opositor venezuelano Leopoldo López

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, recebeu nesta terça-feira o líder da oposição venezuelana Leopoldo López, que chegou a Madri no domingo após deixar clandestinamente seu país, informou o Partido Socialista de Sánchez (PSOE).

Sánchez "está atualmente se reunindo com Leopoldo López", disse o PSOE no Twitter, junto com um vídeo no qual os dois são vistos conversando com máscaras na sede socialista em Madri.

O PSOE indicou que esta reunião foi liderada por Sánchez como "secretário geral do PSOE".

Esta é a primeira atividade que o líder oposicionista de 49 anos torna pública desde sua chegada a Madri, após ter saído clandestinamente da Venezuela onde em 2015 foi condenado a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar a violência em protestos contra o presidente Nicolás Maduro.

Antes de sua fuga no fim de semana, López havia sido refugiado por 18 meses na residência do embaixador espanhol em Caracas, onde chegou depois de participar de um levante militar fracassado com o chefe parlamentar Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por cerca de cinquenta países, incluindo a Espanha.