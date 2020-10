Azerbaijão acusa Armênia de lançar míssil que matou quatro civis

O Azerbaijão acusou nesta terça-feira (27) a Armênia de lançar um míssil contra a cidade azerbaijana de Barda, localizada perto da região separatista de Nagorno Karabakh, que matou quatro civis.

"O saldo do ataque com mísseis armênios em Barda aumentou para quatro mortos", incluindo uma criança, Hikmet Hajiyev, conselheiro da presidência do Azerbaijão, em sua conta no Twitter.

Denunciando a continuação dos ataques "indiscriminados e direcionados" contra civis, também informou uma dezena de feridos, incluindo mulheres e crianças.

Segundo Baku, o tiro atingiu a cidade de Garayusifli, na região de Barda.

A porta-voz do Ministério da Defesa da Armênia, Shouchan Stepanian, rejeitou imediatamente essas declarações, mencionando no Twitter uma pura mentira e uma provocação nojenta".

Este ataque ocorre um dia após o fracasso de uma nova trégua humanitária anunciada na noite de domingo entre o exército azerbaijano e as forças armênias na região de Nagorno Karabakh.

Os exércitos do Azerbaijão e da Armênia disseram nesta terça-feira que os combates continuam na linha de frente e ambos os lados afirmam que estão no controle.

Azerbaijão e Armênia, que lutam desde 27 de setembro, têm travado um conflito acirrado por Nagorno Karabakh desde que separatistas armênios apoiados por Yerevan tomaram o controle da área em uma guerra na década de 1990 que deixou 30 mil mortos.

Na segunda-feira, a Armênia reconheceu que havia perdido o controle do estratégico Goubadly, no sul de Nagorno Karabakh, quando as forças do Azerbaijão se aproximaram de uma estrada vital entre a Armênia e aquela região.

O presidente russo, Vladimir Putin, cujo país tradicionalmente atua como árbitro na região, declarou na quinta-feira que o número de mortos nos confrontos desde o final de setembro está próximo de 5.000.