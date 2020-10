Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje que apresentará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020 aos investidores em 2 de novembro de 2020 (2ª feira).

Pierre Barrial (Presidente e Diretor Executivo) e Laurent Lemaire (Diretor Financeiro) apresentarão os resultados financeiros e responderão a perguntas no mesmo dia às 16:00 h CET(15:00 h - horário de Londres / 10:00 h no horário de Nova York).

Para mais informação, consulte nosso site: https://investors.idemia.com/

Sobre a IDEMIAIDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, oferece um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizarem suas atividades cruciais diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto digital. Proteger nossa identidade se tornou uma missão vital no mundo em que vivemos hoje. Ao proporcionar a Identidade Aumentada, uma identidade que assegura privacidade e confiança bem como garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um dos nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para pessoas ou objetos, quando e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada a clientes internacionais dos setores financeiro, de telecomunicações, identidade, segurança pública e IoT.

Com cerca de 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com

Imprensa: Hanna Sebbah idemia@havas.com +33 (0) 6 63 73 30 30

