Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU), líder mundial em movimentação financeira e pagamentos transnacionais, anunciou que expandiu ainda mais sua rede digital global para pagamento de fundos e aumentou a disponibilidade de pagamentos em tempo real, avançando o objetivo da empresa de construir a maior rede mundial de coleta e distribuição de fundos para atender à crescente demanda dos clientes por transparência, imediatismo e confiabilidade.

Durante décadas, a Western Union tem movimentado dinheiro com pagamento em questão de minutos em mais de 130 moedas ao longo de sua vasta rede global de varejo com mais de 550.000 agências em mais de 200 países e territórios.

A empresa agora também expandiu suas opções de pagamento por conta, incluindo pagamento por conta bancária, carteira ou cartão em mais de 120 países (acima de 100) com velocidades de pagamento em tempo real em 80 desses países (a partir de 50, em abril de 2020). A capacidade está disponível para seus clientes através de sua marca, do parceiro da marca e parceiros de transferência de dinheiro, pagamentos de etiqueta branca e empresas de pagamentos. A empresa tem como meta habilitar até 100 países para a capacidade em tempo real até o final de 2020.

A expansão da Western Union de sua rede global para movimentação e pagamentos em tempo real coloca a empresa na vanguarda, já que os ecossistemas de pagamentos em tempo real ganham impulso em todo o mundo. Cada vez mais países estão optando por desenvolver e operar esquemas em tempo real para otimizar seus sistemas de pagamentos e desbloquear benefícios econômicos imediatos.

"Estamos facilitando a realização de pagamentos transnacionais em tempo real para uma gama crescente de necessidades dos consumidores e das empresas em todo o mundo através da construção de uma rede expansiva de coleta e distribuição de fundos. Estamos tornando a experiência mais enxuta, mais rápida e menos complexa para consumidores, empresas e nossos parceiros", disse o Presidente da Rede Global, Jean Claude Farah, da Western Union. "Ao aproveitar uma combinação de conexões transnacionais e nossas inigualáveis forças de plataforma, incluindo processamento global, conformidade e capacidade de liquidação, podemos atender à crescente demanda dos consumidores e empresas globais por pagamentos transnacionais rápidos, transparentes e confiáveis em tempo real".

"Nossos recursos de transferência de dinheiro e pagamentos internacionais em tempo real estão oferecendo mais conexões em todo o cenário de pagamentos internacionais, especialmente em mercados emergentes e em desenvolvimento. Esta expansão é vital para o crescimento de nossos negócios e é crítica para abrir oportunidades de progresso econômico global, especialmente durante o cenário atual", disse Farah.

A rede global de pagamento de contas da Western Union inclui agora acesso a mais de quatro bilhões de contas bancárias, carteiras e cartões em todos os continentes do mundo. As conexões são feitas através de bancos locais, centrais de pagamento nacionais, processadores de pagamento de terceiros, carteiras móveis e conexões de cartões.

