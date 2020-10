Funcionário local do consulado dos EUA na Turquia condenado a 5 anos de prisão

Um tribunal da Turquia condenou a mais de cinco anos de prisão, nesta terça-feira (27), um funcionário local do consulado americano em Istambul por "ajudar uma organização terrorista" - informou a imprensa turca.

O funcionário turco Mete Cantürk foi condenado a cinco anos e dois meses de prisão, segundo a agência estatal de notícias Anadolu. Ele compareceu ao julgamento em liberdade após a suspensão, em junho de 2019, da prisão domiciliar imposta em janeiro de 2018.

As autoridades turcas acusam-no, principalmente, de estar vinculado ao movimento do pregador Fethullah Gulen, classificado como "terrorista" por Ancara.

O governo acusa Gulen de ter orquestrado o frustrado golpe de Estado de julho de 2016, o que ele nega.

Em junho, um tribunal de Istambul condenou outro funcionário turco do consulado americano, Metin Topuz, a quase nove anos de prisão, também por "ajudar um grupo terrorista".

À época, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou estar "profundamente preocupado" com o veredicto e disse esperar que fosse "rapidamente anulado".

O processo de Mete e Topuz envenenou as relações entre Turquia e Estados Unidos nos últimos anos.

O movimento do pregador Gulen foi durante muito tempo aliado de Erdogan até sua ruptura, em 2013, com a difusão de gravações que acusavam o entorno do atual presidente turco de corrupção.

As autoridades prenderam vários supostos partidários de Gulen, algo que se intensificou desde a tentativa de golpe de 2016.