Comunicado do Business Wire :Rove Hotels

Com a Expo 2020 Dubai daqui a menos de um ano, os olhos do mundo estão de volta neste evento tão aguardado, que se prepara para ajudar a moldar o futuro. Uma marca de hotel local que pode ser encontrada no coração das comunidades em Dubai - Rove Hotels fez o anúncio muito especial de que será o único hotel na Expo 2020 Dubai, que acontecerá de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022.

Rove Expo 2020, the only on-site hotel at Expo 2020 Dubai, adjacent to Al Wasl Plaza

Um portal para experiências inspiradoras de cultura, inovação e excelência humana na Expo 2020, o hotel Rove Expo 2020 - parte da marca Rove - contará com 312 quartos king, twin e acessíveis Rover, bem como 19 suítes Rover. Além disso, o único hotel na Expo 2020 contará com vários outlets F&B;, incluindo The Daily, um take & go Rove Café e The Bar, junto com uma piscina na cobertura e deck com vista para o Al Wasl Plaza, amenidades 100% sustentáveis no quarto, uma academia 24 horas, salas de oração e muito mais.

Marjan Faraidooni, diretor de Pavilhões e Exposições da Expo 2020 Dubai, disse: "Este é um passo significativo no desenvolvimento do local da Expo 2020. Um hotel no local é uma ótima adição às instalações de classe mundial que estamos criando para receber pessoas de todo o mundo para vivenciar este evento único."

"A Rove Expo 2020 permanecerá como uma oferta de hospitalidade moderna permanente no Distrito 2020, que irá evoluir para uma comunidade centrada no ser humano inteligente como o futuro da Expo 2020 Dubai. Ele apoiará o objetivo do Distrito 2020 de criar um desenvolvimento de uso misto e um destino urbano voltado para a inovação que atenda às necessidades de seus futuros trabalhadores, residentes e visitantes por meio de sua oferta comunitária diversificada", acrescentou ela.

A equipe da Rove está ainda mais animada e determinada do que nunca para atender às diversas necessidades dos visitantes de todo o mundo como o único destino hoteleiro dentro da Expo 2020.

"Este hotel empolgante sem dúvida aumentará o já enorme apelo de um evento tão histórico e importante para os Emirados Árabes Unidos, e oferecerá aos visitantes da Expo 2020 um tipo novo e inovador de opção de hospitalidade no centro da Expo", disse o Sr. Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi, diretor do Conselho da Rove Hotels LLC.

