Ex-funcionário de defesa britânico é julgado por divulgar segredos sobre sistema de mísseis

Um ex-funcionário da defesa britânico foi acusado no início de seu julgamento em Londres nesta terça-feira (27) de causar um "risco para o Reino Unido" e seus aliados ao divulgar informações confidenciais sobre um sistema de mísseis usado pelo exército.

Simon Finch, um engenheiro de computação de 50 anos, é acusado de ter divulgado detalhes técnicos classificados como "secretos" e "ultrassecretos" sobre o sistema usado pelas forças armadas britânicas em um arquivo anexado a um e-mail enviado em outubro de 2018.

Julgado em Londres, Finch negou ter registrado e divulgado informações secretas e se recusou a dar às autoridades os códigos de acesso a três de seus dispositivos eletrônicos.

O procurador Mark Heywood o descreveu como alguém que "por muitos anos desempenhou um papel especial e muito importante como especialista técnico".

"Foi empregado no desenho, teste e configuração de um sistema de armas britânico do qual a segurança do reino depende em parte", acrescentou o procurador.

A informação divulgada pode fornecer a "um adversário hostil do Reino Unido uma compreensão da operação" do sistema e "métodos de combatê-lo", acrescentou Heywood.

Isso poderia representar um "risco para o Reino Unido e outros com os quais esta tecnologia é compartilhada".

Do final da década de 1990 a 2018, Finch trabalhou para empresas britânicas privadas, como BAE Systems e QinetiQ.

Dada a sensibilidade do assunto, seu julgamento acontecerá parcialmente a portas fechadas.