Pompeo pressiona líderes de Armênia e Azerbaijão a cumprirem cessar-fogo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu aos líderes de Armênia e Azerbaijão que apliquem um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, mas que foi rapidamente descumprido.

Em telefonemas em separado com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pachinyan, e com o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, Pompeo "pressionou os líderes para que respeitem seus compromissos de cessar as hostilidades e buscar uma solução diplomática para o conflito em Nagorno Karabakh", declarou o Departamento de Estado americano.