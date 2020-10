Milhares de obras que artista STIK pretendia doar são roubadas em Londres

Milhares de obras feitas pelo artista de rua de Londres STIK para serem distribuídas gratuitamente aos habitantes de seu bairro para elevar o moral durante a pandemia foram roubadas e revendidas na Internet - informou a Polícia nesta terça-feira (27).

O artista, natural de Hackney, um bairro popular do nordeste da cidade, planejava doar 100.000 pôsteres com a imagem de sua escultura "Holding Hands", instalada em uma praça local. Nela, dois de seus personagens característicos apertam as mãos.

"Essas obras foram concebidas como uma doação para os habitantes de Hackney", lamentou STIK, que assim como seu compatriota Banksy mantém o segredo sobre sua identidade.

Algumas de suas obras já foram leiloadas por centenas de milhares de euros.

Os pôsteres deveriam ser distribuidos com a revista mensal publicada pelas autoridades locais para que cada casa recebesse seu exemplar com a edição de setembro.

"Logo vimos que um grande número de moradores não havia recebido sua cópia", relatou a Polícia de Londres em um comunicado.

Então, o estúdio do artista se deu conta de que esses pôsteres estavam sendo vendidos em grandes quantidades na Internet.

"Em algum momento da rede de fornecimento e distribuição, as caixas que contêm milhares de cópias foram tomadas sem permissão e revendidas", afirmou James Readman, policial encarregado da investigação.

A Polícia pediu a devolução dos pôsteres e informou que já recebeu mais de mil cópias. Elas foram compradas na Internet por fãs desavisados, que depois souberam que a forma como haviam adquirido as obras não reflete "o espírito com o qual o artista" as produziu.