Rússia aumenta restrições diante da piora da pandemia

As autoridades russas anunciaram, nesta terça-feira (27), que estão reforçando as medidas contra o coronavírus, incluindo o uso obrigatório de máscara em locais públicos e as recomendações para se limitar as saídas noturnas.

De acordo com um documento publicado pela autoridade de saúde russa Rospotrebnadzor, a partir de agora, os russos terão de usar uma máscara "em lugares lotados, transportes públicos, táxis, estacionamentos e elevadores".

Também se aconselha que, entre 23h e 6h, eventos públicos sejam proibidos, e restaurantes, fechados.

No Instagram, a Rospotrebnadzor especificou que a aplicação dessas recomendações dependerá das autoridades regionais.

Essas novas medidas, que entrarão em vigor na quarta-feira (28), surgem em meio a um forte aumento de novos casos diários de contágio de covid-19 na Rússia.

Na terça-feira, as autoridades anunciaram 320 mortes nas últimas 24 horas, um recorde. O número de novas infecções atingiu 16.550.

A Rússia é o quarto país mais afetado pela pandemia, com mais de 1,5 milhão de casos e mais de 26.500 óbitos. Moscou e sua região são o principal foco da doença no país.

No final de setembro, as autoridades de Moscou já aconselhavam as pessoas com mais de 65 anos a ficarem em casa.

Apesar do aumento das infecções, as autoridades russas afirmam que a situação está sob controle e querem evitar novas medidas rígidas de confinamento, que destruíram uma economia já abalada antes da pandemia.