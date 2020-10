Boicote a produtos franceses afastará Turquia da UE, diz Comissão Europeia

O boicote aos produtos franceses proposto pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, é contrário ao espírito dos acordos comerciais assinados pela Turquia com o bloco e afastará Ancara ainda mais da União Europeia (UE) - disse uma fonte da Comissão Europeia à AFP, nesta terça-feira (27).

Os acordos firmados por Turquia e UE preveem o livre-comércio de mercadorias, e "as obrigações bilaterais, com as quais a Turquia se comprometeu sob estes acordos, devem ser plenamente respeitadas", acrescentou a mesma fonte.