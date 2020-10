Operação delicada vai tentar salvar carga de sonda da Nasa

A sonda americana Osiris-Rex dará início amanhã a uma operação de vários dias para armazenar em uma cápsula hermética os fragmentos de asteroide que colheu na semana passada e que estão se perdendo no espaço devido a uma válvula mal fechada, confirmou a Nasa nesta segunda-feira.

As amostras do solo do asteroide Bennu encontram-se no final do braço de mais de três metros da sonda, em um compartimento do qual estão escapando e que não fecha, porque as pedras colhidas são relativamente grandes. O objetivo é depositar o compartimento em uma cápsula que fica no centro da sonda.

A Osiris-Rex deve partir para a Terra no ano que vem e deixar cair a cápsula durante sua viagem, para que a mesma aterrisse nos Estados Unidos em 2023 portando o que os americanos esperam que seja a a maior amostra extraterrestre desde as missões Apollo.

É urgente salvar a carga, motivo pelo qual a equipe decidiu avançar na operação de armazenamento amanhã, em vez de 2 de novembro. O processo levará vários dias, segundo a Nasa, uma vez que o mesmo não será totalmente automatizado, como as operações anteriores.

Depois de cada etapa, a sonda enviará à Terra informações e imagens para que os cientistas verifiquem se o braço está alinhado e se alguma partícula bloqueia a operação de carga.